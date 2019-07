Il Segreto, anticipazioni spagnole: la clamorosa confessione di Antolina

Le prossime puntate della serite tv “Il Segreto” si snoderanno sul controverso personaggio di Antolina, che tornerà a Puente Viejo, per portare zizzanie e scompiglio, anche se stavolta i piani della perfida donna non andranno per il vesto giusto, perché sarà smascherta, quindi verranno a galla tutte le sue malefatte.

I nuovi appuntamenti con la celebre soap opera spagnola, firmata da Aurora Guerra e in onda dal lunedì al venerdì alle 15,33 su Canale 5, diventeranno sempre più avvincenti ed emozionanti, anche grazie a questo ritorno della giovane ancella e della sua determinazione a farla pagare a Elsa. Quest’ultima, alla vista di Antolina, fingerà di aver avuto un malore, per mettere alla prova Antolina, che ancora una volta le volterà le spalle nel momento del bisogno.

Antolina in trappola racconta tutte le sue malefatte

Gli abitanti di Puente Viejo vivranno un momento davvero eccezionale, grazie alla trappola tesa ad Antolina, che in un momento di delirio racconterà tutti i delitti commessi, quindi si apprenderà che anche i problemi di cuore di Elsa saranno frutto della perfidia di Antolina. La donna, infatti, ha incitato Alvaro ad avvelenare la sua rivale in amore e non solo, perché è stata sempre lei ad organizzare l’attentato che ha impedito ad Elsa di sposare Isaac, ma anche di aver ucciso il padre Amancio.

Ad ascoltare il racconto di Antolina ci saranno anche gli uomini della Guardia Civile, che senza pensarci due volte, arresteranno la donna. Ma la biondina riuscirà a dileguarsi e far perdere le sue tracce. L’ex di Isaac non lascerà però Puente Viejo, perché il suo scopo è quello di tenere sempre sott’occhio il suo amato ed Elsa.

Nel frattempo Prudencio rimarrà sconcertato alla notizia che Lola non gli ha detto la verità, quindi deciderà di prendere le distanze dalla donna. Donna Francisca sarà la principale sospettata della morte di Adela, anche se la colpa si in realtà di Fernando. Carmelo però deve trovare l’assassino di Adela, e farà di tutto per scoprire la verità.

Maria sarà maltrattata dall’infermiera Dori Vilchers, che non sembra conoscere il garbo e la gentilezza, tanto che farà cadere dalla sedia la Castaneda. Ma cosa capiterà a Maria? Riuscirà a sottrarsi dalle grinfie della perfida infermiera?