"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Julieta e Saul lasciano definitivamente Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Julieta e Saul finalemente coroneranno il loro sogno di diventare marito e moglie e, per voltare pagina, sono costretti ad abbandonare definitivamente Puente Viejo. Una scelta molto sofferta e dolorosa per i due protagonisti della soap.

I due hanno quindi intenzione di raggiungere un luogo dove non conoscono nessuno per poter vivere liberi e senza nessuna intromissione da parte di chi, ha fatto di tutto per tenerli lontani. Julieta e Saul iniziano quindi a preparare le loro valige per partire mentre i telespettatori affezionati alla soap si chiedono, se magari un giorno, rivedranno ancora i due innamorati.

Julieta però non ha intenzione di lasciare Puente Viejo senza prima salutare colui che è stato suo marito ovvero Prudencio. Il giovane ha provocato in lei e nella Uriarte moltissimo dolore ma la giovane non sembra serbare rancore nei suoi confronti ma anzi gli augura di essere felice accanto alla donna che saprà amarlo veramente.

Prudencio, in effetti, dal momento che ha visto Lola sulla porta della locanda, è stato letteralmente rapito dalla nuova arrivata tanto da avere un colpo di fulmine. La giovane, dai capelli corvini e ricci ma soprattutto dallo sguardo molto penetrante, è riuscita a conquistarlo ma presto gli darà del filo da torcere.

Anche donna Francisca verrà a conoscenza dell’interesse di Prudencio per la giovane la quale non sembra infatti convinvere la dark lady di Puente Viejo. Quest’ultima infatti non sarà d’accordo con l’interesse del giovane e farà in modo di tenerli lontani il più possibile tanto da arrivare addirittura a prendere notizie su Lola come del resto sta già facendo con Maria Elena.

Donna Francisca però, stando alle prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto, farà di tutto per separare Maria Castaneda da Roberto. Non ci resta dunque che attendere con impazienza altre anticipazioni iberiche de Il Segreto per saperne sicuramente di più.