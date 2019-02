“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Julieta aiuta Severo e finisce nei guai

Julieta continua ad essere una delle protagoniste principali della soap ma per lei i problemi sembrano non avere mai fine. Stando a quanto riportano infatti le anticipazioni spagnole, la giovane che in passato si è trovata ad affrontare situazioni alquanto complicate, si metterà nuovamente nei guai per aiutare il suo amico Severo.

Il giovane infatti sembra avere dei grossi problemi con le sue terre per colpa di Eusaquio Molero e il Santacruz ha cercato con tutto se stesso di convincere gli abitanti del posto ad organizzare una rivolta proprio nei confronti dell’uomo ma purtroppo senza riuscirci. Julieta, dunque, proverà a parlare con tutte le persone per cercare di convincerli a ribellarsi al Molero andandosi così a cacciare in un guaio molto serio.

Severo Santacruz sarà costretto ad investire il poco denaro a sua disposizione nelle terre de Las Lagunas dopo aver perso tutte le sue aziende per una mossa imprenditoriale sbagliata. Purtroppo le cose non andranno per il verso giusto dato che alcuni residenti si ammaleranno proprio a causa delle terre acquistate che risulteranno contaminate da agenti nocivi presenti nell’acqua di irrigazione.

Severo, scioccato, si imbatterà proprio in Molero convinto che ad inquinare le terre sia stata la sua miniera poco distante. Santacruz, dopo aver fatto la sua conoscenza, lo inviterà in municipio per convincerlo a non utilizzare più i prodotto nocivi che hanno fatto ammalare quasi tutti i residenti. Molero però sembra non essere intenzionato ad agire diversamente costringendo Santacruz a spingere gli abitanti a ribellarsi a lui organizzando una rivolta vera e propria.

Purtroppo però un abitante di nome Pilar convincerà gli altri del posto a non dare ascolto a Severo così da sfruttarli per ottenere dei benefici a suo favore. Julieta a questo punto cercherà di aiutare in ogni modo l’amico parlando con Pilar ma soprattutto convincendo l’amica Fe che Severo sta solamente cercando di aiutare gli altri a non ammalarsi come è successo a lei. La donna però ferma sulle sue posizioni svelerà a Julieta di non volersi più fidare di nessun imprenditore mentre la Uriarte continuerà ad insistere affinchè la rivolta non abbia inizio mettendosi così in guai molto seri.