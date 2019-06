"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Isaac protegge Elsa e cerca vendetta nei confronti del dottor Alvaro Fernandez

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che Elsa, dopo aver scoperto l’inganno del dottor Alvaro Fernandez, rassicura Consuelo rivelandole di non sentire il suo cuore a pezzi ma di essere rimasta indignata dal comportamento dell’uomo.

Roberto sta per essere cacciato da Raimundo ma, improvvisamente, confessa la sua decisione di partire assieme a Maria lasciando l’uomo basito e senza parole. A tal proposito, Raimundo cerca conforto in Mauricio espondendogli i suoi dubbi in merito. Antolina è furiosa nei confronti di Matias e Marcela quando viene a conoscenza che Isaac è andato a cercare il dottor Alvaro Fernandez per vendicare la sua amata Elsa.

Marcela cerca di intrattenere Antolina spiegandole come stanno veramente le cose ma quest’ultima non sembra voler sentire ragioni ed è convint che il Guerrero sia in cerca di vendetta per difendere Elsa. Matías, rimasto solo con la moglie, le racconta del breve incontro che ha avuto con il rivenditore interessato all’acquisto della cantina di Fe rivelandole che l’acquirente anonimo interessato al business è Prudencio.

Prudencio è venuto a pagare per la cantina il prezzo che Matías ha richiesto per concludere l’operazione. Prudencio chiede consigli perché ha bisogno di aiuto nell’organizzazione e raccomanda Marchena come droghiere. Antolina è arrabbiata perché Guerrero è andato in cerca di Álvaro e vuole scovare Elsa per saperne di più. Purtroppo però la Laguna improvvisamente si mette la mano al petto e si sente male.

Matias, preoccupato per la Laguna, chiama immediatamente il medico credendo che sia stata una crisi causata dalla tensione. Isacco, nel frattempo, trova Álvaro e reagisce con impudenza. Álvaro, impaurito, promette di rivelargli tutto ciò che sa su Antolina ma soprattutto il suo segreto per quanto riguarda il bambino che non è di Isaac ma di Juanote.