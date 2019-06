"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Isaac preoccupato per l’operazione di Elsa

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Elsa ed Isaac salutano Marcela e Matias per recarsi in ospedale dove la Laguna dovrà purtroppo sottoporsi ad una delicatissima operazione al cuore. Il dottor Zabaleta infatti ha messo al corrente la Laguna della sua strana condizione cardiaca ma soprattutto come il chirurgo effettuerà l’intervento.

Antolina intanto chiede a Marcela se può essere ospitata alla locanda visto che la sua situazione è molto precaria e ha bisogno di un posto dove stare finché non decide cosa può fare. Elsa e Isaac parlano del loro futuro e delle loro paure alla vigilia dell’operazione, non possono vivere senza l’un l’altro.

Francisca nel frattempo ha deciso di invitare Irene e Adela a casa sua. Raimundo la ringrazia anche se sospetta che le sue intenzioni non siano affatto buone. María è felice della visita ed è fiduciosa che Fernando troverà presto il miglior specialista. Adela e Irene parlano di una sedia a rotelle più moderna per la moglie del sindaco gravemente malata, Francisca le incoraggia infatti a recarsi da lei il prima possibile, anche se la lady dark di Puente Viejo non convince.

Francisca infatti chiama Mauricio e gli da istruzioni affinché il suo piano venga portato a termine, si vendicherà attaccando Severo e Carmelo nei loro affetti più cari. Durante il viaggio alla Casona infatti Irene e Adela hanno un bruttissimo incidente dove la moglie del Leal purtroppo muore mentre l’altra donna riporterà delle fratture molto pericolose.

Carmelo,disperato per la morte della moglie, si occuperà del funerale facendo addobbare la sala comunale. Alla veglia parteciperà anche l’amica Irene nonostante le sue condizioni di salute e le fratture riportate nell’incidente. Intanto Mauricio sarà sconvolto dalla notizia mentre Severo non potrà fare altro che accusare la Montenegro.