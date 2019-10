Il Segreto, anticipazioni spagnole: Isaac ed Elsa dicono addio a Puente Viejo e vanno da Alvaro

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci annunciano che dopo essere riusciti a coronare il loro sogno d’amore, riuscendo finalmente a sposarsi, Isaac ed Elsa decideranno di lasciare Puente Viejo. Tutto questo avverrà dopo che i due innamorati saranno riusciti a liberarsi di Antolina. Infatti, dopo aver tentato fino all’ultimo di impedire ai due di essere felici, la perfida Ramos deciderà di uccidere Isaac, spingendolo in un burrone. Questa però finirà per sbilanciarsi ed a cadere al suo posto, mentre Isaac cercherà inutilmente di aiutarla.

Con la scomparsa della moglie, Isaac potrà finalmente fare la proposta di matrimonio ad Elsa, che questa accetterà immediatamente. A celebrare le tanto attese nozze sarà Don Berengario. Subito dopo, Elsa riceverà una lettera da parte di Alvaro, il quale vorrebbe chiederle perdono per averla ingannata e per aver complottato contro di lei insieme ad Antolina.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro vorrebbe chiedere perdono ad Elsa

Nelle puntate già andate in onda in Italia de Il Segreto abbiamo visto che il contributo del dottor Fernandez si è rivelato fondamentale per far emergere la verità sulla gravidanza di Antolina. Infatti, è stato proprio lui a mettere in guardia Isaac sulla moglie e far saltare i piani della Ramos, decidendo di non sposare più Elsa, limitandosi a mettere le mani sulla sua eredità.

Con questa lettera, ora Alvaro non solo ammette le sue colpe, ma invita la Laguna a raggiungerlo in quanto vuole chiederle perdono di persona. Sebbene Consuelo e Marcela siano contrarie, Elsa decide di assecondare la richiesta del medico.

Anche Isaac si mostra dalla parte ed Elsa ed è così che i due saluteranno i loro amici e lasceranno Puente Viejo, per recarsi all’incontro con il medico. Che sia l’ultima volta che vediamo Elsa ed Isaac? Per ora non c’è dato sapere, ma ovviamente noi ci auguriamo di rivederli al più presto.