Il Segreto, anticipazioni spagnole: Isaac e Matias accusati dell’omicidio di Antolina?

Le anticipazioni che ci giungono dalle puntate spagnole de Il Segreto ci rivelano che molto presto assisteremo nientemeno che alla morte della terribile Antolina Ramos! Infatti, dopo averne procurate di cotte e di crude ad Elsa e ad Isaac, la cattivona della soap perderà tragicamente la vita sotto gli occhi del Guerrero, mentre questo cercherà in tutti i modi di salvarla. Sul posto arriverà poi anche Matias ed è per questo che i due finiranno per venire accusati della sua morte.

Tutto questo avverrà dopo che Antolina sarà finalmente smascherata da Isaac ed Elsa, e sentendosi ormai perduta deciderà di uccidere il suo ex sposo. Per far cadere nel sacco la perfida biondina, Elsa simulerà un finto malore. Sarà a quel punto che Antolina, credendo che la sua nemica, stia finalmente per morire, deciderà di confessarle tutti i suoi crimini. Ad ascoltare la sua confessione, ci saranno però fuori dalla stanza Isaac, insieme alla Guardia Civile.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina si procura una pistola per uccidere Isaac

Antolina riuscirà però a mettersi in salvo fuggendo. Preoccupato che la Ramos possa per vendicarsi fare del male ad Elsa, Isaac le chiederà di rifugiarsi per qualche tempo nella locanda di Matias e Marcela. Nel frattempo, l’ex ancella è costretta a vivere di stenti: la vedremo infatti introdursi nell’emporio dei Miranar per rubare ed è qui che Antolina riesce a procurarsi una pistola.

Avendo ormai perso Isaac, Antolina decide che non potrà più averlo nemmeno Elsa, ed è così che prepara un piano per ucciderlo: dato appuntamento ad Isaac nel bosco, Antolina gli punta la pistola contro. Quando è sul punto di premere il grilletto, ecco che la Ramos perde l’equilibrio, cadendo nel precipizio alle sue spalle. Inizialmente il Guerrero cerca di salvare la donna, afferrandola per un braccio, ma quando vede che Antolina sta cercando di far cadere pure lui nel vuoto, allora è costretto a lasciarla precipitare.

Sul posto accorre pure Matias, che può così assistere alla tragica morte di Antolina. Il Castaneda ritorna poi a Puente Viejo per raccontare quanto successo. Essendo gli ultimi ad aver visto viva Antolina, i due amici temono ora di essere accusati di omicidio. Fortunatamente le indagini accertano che Matias ed Isaac non hanno alcuna colpa nella morte di Antolina. Scagionato di ogni accusa, il Guerrero è quindi finalmente libero di vivere la sua storia d’amore con Elsa.