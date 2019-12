Il Segreto, anticipazioni spagnole: Isaac e Elsa liberi di realizzare il loro sogno d’amore

Mancano ancore poche settimane per assistere all’happy ending della storia tra due protagonisti molto amati della soap opera “Il Segreto“, cioè di Elsa e Isaac, che annunceranno presto una lieta notizia che li riguarderà. Dopo l’uscita di scena della Ramos, la Laguna e il Guerrero saranno finalmente liberi di annunciare le loro nozze.

Prima però di arrivare ai fiori d’arancio la coppia dovrà superare molteplici peripezie, che metteranno a dura prova il loro progetto di vita. Elsa però con uno stratagemma geniale riuscirà ad estorcere la verità alla perfida biondina di Puente Viejo, che ha fatto dell’odio e della vendetta le sue ragion di vita.

Elsa e Isaac finalmente liberi di convolare a nozze

Dopo Francisca, Antolina è sicuramente la persona più cattiva di Puente Viejo. Lo testimoniano anche le sue rivelazioni, dove racconterà tutti i crimini e le malefatte organizzate ai danni del Guerrero e della Laguna. Antolina non sa che ad ascoltare la sua verità c’è anche Isaac, ma anche Marcela ed il parroco del paese, don Berengario.

Anche gli uomini della guardia civile ascolteranno la confessione di Antolina, quindi la donna si allontanerà presto da Puente Viejo. Dopo essersi nascosta nella boscaglia circostante il paese, la perfida donna tornerà all’attacco e cercherà un nuovo incontro con il Guerrero. I due si daranno appuntamento bel bosco e dopo un acceso diverbio, la Ramos sparerà a Isaac, con l’intento di ucciderlo.

Convinta di aver ucciso Isaac, Antolina si darà alla fuga, ma nelle more di correre la donna inciamperà e cadrà rovinosamente in un dirupo. Per la donna, ormai, non ci sono più speranze. Arrivano i giorni dei funerali della Ramos, ma ad assistere alla cerimonia funebre saranno solo in 3: Isaac, Marcela e Dolores.

Nel frattempo le condizioni di salute di Elsa peggioreranno nuovamente. La donna sarà quindi sottoposta a delle nuove terapie, per paura che l’operazione al cuore a cui è stata sottoposta non abbia avuto i risultati sperati. Purtroppo i farmaci costano davvero tanto e la Laguna non è nella possibilità economica di poter far fronte a queste spese.

Elsa riuscirà però ad entrare nuovamente in possesso dei gioielli che le aveva promesso Marcela per pagare le spese del suo matrimonio, quindi la Laguna metterà in vendita i suoi pochi averi. Elsa riuscirà quindi a salvarsi ed non starà più male a causa della sostanza che la Ramos le aveva fatto ingerire con l’inganno.

Conclusi quindi tutti questi spiacevoli eventi, la Laguna ed il Guerrreo potranno vedere realizzata la loro felicità, quindi diventare una famiglia davanti a Dio e agli uomini. Ma prima del fatidico “Si” i due dovranno vedersela con un nuovo nemico.