"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Isaac difende Elsa dall’inganno di Alvaro

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Isaac scoprirà le intenzioni di Alvaro e lo metterà alle strette. Il dottore però confesserà anche l’inganno organizzato con Antolina e il Guerrero conoscerà la verità sulla moglie costretto a prendere una decisione definitiva sul suo matrimonio.

Isaac scopre che il dottore ha deciso di abbandonare Puente Viejo e per questo motivo lo insegue scovandolo da lì a poco. Guerrero, furioso, mette Alvaro con le spalle al muro tanto da costringelo a raccontare la sua verità ovvero che è sempre stato in accordo con Antolina nel prendere in giro Elsa così da entrare in possesso dei beni della Laguna.

Alvaro inoltre, rivela ad Isaac che l’ex ancella gli ha sempre mentito sulla gravidanza e che il bambino non è il suo ma bensì di un certo Juanote. Isaac, consapevole delle cattiverie di Antolina, non si sarebbe mai immaginato che la moglie sarebbe arrivata a tanto e proprio per questo motivo è convinto più che mai a trovare Juanote.

Questi gli conferma che Antolina è stata la sua amante così da rimanere incinta e poter legare per sempre Isaac a lei. Il Guerrero decide però di non tacere più per quanto riguarda i suoi sentimenti nei confronti di Elsa e lo grida ai tutti in mezzo alla piazza del paese destando scalpore anche se tutti i paesani speravano in un ritorno di fiamma tra i due.

Per Isaac dunque il suo matrimonio con Antolina è finito e deve ottenere a tutti i costi l’annullamento ma commette l’errore di chiedere immediatamente in moglie la Laguna. Purtroppo perà don Berengario rivela loro che Juanote non potrà testimoniare per loro in quanto è appena morto e dunque i due innamorato potrebbero non raggiungere la tanto aspettata felicità.