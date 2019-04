"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Irene perseguitata da Anacleto accetterà la sua proposta di lavoro

Le anticipazioni iberiche della soap seguitissima “Il Segreto” in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 svelano l’ingresso di un nuovo personaggio a Puente Viejo, ovvero Anacleto Totana, che porterà scompiglio tra gli abitanti ma soprattutto in Irene. L’uomo infatti cercherà la donna bussando alla porta di casa Santacruz per offrirle un lavoro .

Questa sicuramente sarà un’occasione unica per la moglie di Severo visto anche il momento di crisi che la coppia sta passando. In realtà, le anticipazioni riveleranno che la proposta da parte di Anacleto Totana sarà tutt’altro che allettante. Infatti l’uomo esigerà che Irene scriva alcuni reportage che saranno invece firmati da lui stesso.

Irene si troverà in difficoltà soprattutto perchè le cose per Severo non stanno andando per niente bene. Santacruz è più che convinto di risollevarsi mettendosi in affari facendo un investimento molto importante, ovvero l’acquisto di alcuni terreni de Las Lagunas. Purtroppo però, a pochi giorni dalla firma del contratto, Severo scoprirà che alcuni abitanti della zona vicina sono morti di una malattia misteriosa.

Santacruz darà la colpa alla contaminazione delle sue proprietà e chiederà aiuto a Saul il quale, analizzando le acque della laguna, scoprirà la presenza di sostanze chimiche dannose. Certo che i suoi affari stanno andando alla deriva, Severo ne parlerà con Irene la quale sarà quindi costretta ad accettare la proposta di lavoro di Anacleto.

Totana in cambio del suo anonimato, offirà ad Irene ben 100 pesetas ad articolo ma secondo le anticipazioni, la donna verrà addirittura perseguitata da Anacleto che risulterà essere anche una persona molto invadente. Irene parlerà di questa situazione con la sua amica Adela la quale le darà assolutamente ragione e, quando Totana si presenterà a casa sua mentre lei è intenta a badare a Carmelito, proteggerà Irene aggredendo l’uomo in malo modo e mostrandosi maleducata.