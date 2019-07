Il Segreto, anticipazioni spagnole: Irene e Raimundo scoprono il vero colpevole della morte di Adela

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che dopo l’attentato ai danni di Francisca in cui Carmelo ha ferito involontariamente Mauricio per vendicare Adela, Irene e Raimundo decideranno all’insaputa dei rispettivi partner di unire le forze per scoprire il vero responsabile della serie di attentati che stanno funestando Puente Viejo.

Infatti, oltre al sabotaggio all’automobile sulla quale viaggiavano Irene e Adela, che purtroppo si è rivelato letale per l’insegnante, in precedenza una micidiale esplosione alla villa durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena aveva portato alla morte della poverina.

Anticipazioni Il Segreto: l’autore degli attentati è Esteban Fraile

Mentre i sospetti per l’attentato alla Villa ricadono immediatamente su Severo, quelli per il secondo fanno invece pensare che il Mesia abbia voluto vendicare la morte della moglie. Dopo un’indagine accurata, Irene e Raimundo arrivano alla conclusione che né l’uno, né l’altro sono gli autori dei terribili delitti per i quali vengono chiamati in causa.

Sembra che dietro ci sia la mano di un avversario politico di Carmelo: si tratta di un certo Esteban Fraile, sindaco della città di Belmonte. Pare che egli in passato abbia avuto molti screzi con il Leal ed ha cercato di vendicarsi facendo ricadere la colpa su di lui. Quando Irene parla con Severo per avere conferma delle indagini portate avanti con Raimundo, il marito le conferma che effettivamente ha preparato l’esplosivo per l’attentato alla Montenegro, ma che non ha mai trovato il coraggio di metterlo in atto.

Finalmente la verità appare chiara: sia Fernando che Severo sono stati incastrati da Esteban. Il nome del vero colpevole verrà poi comunicato da Irene e Raimundo ai protagonisti della vicenda: Severo, Francisca, Carmelo e Fernando, ai quali i due chiederanno una tregua e consiglieranno di unire le forze per sconfiggere il malvagio sindaco di Belmonte. Ricordiamo ai telespettatori che Il Segreto va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì a partire dalle 15.30.