“Il Segreto” anticipazioni spagnole: in arrivo nuovi personaggi che porteranno molti misteri e qualche addio alla soap

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, la soap amatissima in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5, svelano questa volta un colpo di scena per quanto riguarda la telenovela. Julieta e Saul abbandoneranno definitivamente la soap ma al loro posto arriveranno dei nuovi personaggi molto interessanti ma anche molto misteriosi.

Da quanto si evince dalle novità in arrivo dalla Spagna, sembra che le tre new entry non solo porteranno scompiglio a Puente Viejo ma arricchiranno la telenovela di suspance e colpi di scena. Tutti interagiranno con i cattivi de Il Segreto ovvero donna Francisca, Prudencio e Fernando Mesia e porteranno con sé dei misteri che i telespettatori italiani scopriranno un po’ per volta.

Ciò che è sicuro è che la bravissima attrice Lucia Margó presterà il suo volto alla giovane Lola che, secondo Cultura en Serie si tratta di una ragazza bellissima, molto dolce e per nulla appariscente infatti la stessa non indossa mai gioielli ad eccezione di una croce in oro. Lola è orfana di entrambi i genitori ma gestisce la fattoria di famiglia insieme alla sorella e attirerà l’attenzione di Prudencio che inizierà a provare per lei dei sentimenti mai più provati dopo la delusione con Julieta.

Donna Francisca però ostacolerà la relazione tra i due e farà di tutto per dividerli mentre Prudencio dopo aver acquistato l’enoteca di Fe assumerà Marchena interpretato da Pedro Nistral. Quest’ultimo scoprirà qualcosa di importante ma soprattutto di illegale commesso da Prudencio ma non è dato a sapere ancora se Marchena lo denuncerà alle forse dell’ordine oppure diventerà suo complice.

L’ultimo personaggio sarà Patricia Ponce de Leon che presterà il suo volto a Maria Elena Casado ovvero una donna ricca che si avvicinerà moltissimo a Fernando Mesia, tornato nel paesello per vivere con le uniche persone che conosce. Questo la chiederà in moglie ma la donna diventerà molto amica con Maria Castañeda e questo sarà un problema visto che lo stesso Mesia potrebbe ancora nutrire sentimenti molto forti per Maria.