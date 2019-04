"Il Segreto" anticipazioni spagnole: il ritorno inaspettato di donna Francisca e la sua vendetta contro Fernando Mesia

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 lasceranno i telespettatori affezionati senza respiro. I colpi di scena non mancheranno sicuramente visto che potranno assistere al ritorno di donna Francisca durante una occupazione scolastica da parte di rivoltosi e dove Adela sarà prigioniera nella sua scuola.

Francisca Montenegro dopo aver aiutato Adela rimetterà piede nella Casona assetata di vendetta nei confronto del figlio del terribile Olmo, ovvero Fernando Mesia. Quest’ultimo infatti sarà ritenuto da lei colpevole delle terribili torture subite durante la permanenza nel manicomio sia nei suoi confronti che in quelli di suo cugino Fulgencio.

Mesia, che in assenza della Montenegro ha fatto sequestrare i coniugi Castaneda in Francia così da far ritornare Maria a Puente Viejo, sembra invece essere in preda di una forte angoscia. Francisca, giustamente, vuole vendicarsi del male subìto e, con una pistola in mano si accanisce contro il Mesia convinta di fargliela pagare.

Mentre la donna sta per sparare però arriva Raimundo che, con tutte le sue forze, riesce a convincerla a non commettere il tragico gesto. L’uomo salvo, verrà però costretto a lasciare una volta per tutte Puente Viejo ma non prima di aver sistemato la questione del ritorno dei piccoli Beltran ed Esperanza.

Raimundo, non convinto, vorrà che l’uomo rimanga al paese ancora per un po’ così da potersi sdebitare per aver aiutato lui e la nipote contro i sequestratori. Ben felice, Fernando, accetterà così da poter rivedere e riabbracciare i due piccoli Beltran ed Esperanza ma i dubbi su di lui permangono. Perchè Raimundo ha richiesto a Fernando di rimanere e perchè Gonzalo ha nascosto a tutti della morte di donna Francisca? Non ci resta che attendere nuove anticipazioni de Il Segreto in onda tutti i giorni alle 16.30 su Canale5.