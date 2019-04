Il Segreto, anticipazioni spagnole: il piano di Isaac ed Elsa per smascherare Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalle puntate andate in onda in Spagna ci rivelano che molto presto Elsa si renderà protagonista di un gesto inaspettato ai danni degli amici Marcela e Matias. Infatti, la Laguna ruberà del denaro alla coppia e poi incolperà Consuelo dell’accaduto. Per tale motivo, la giovane verrà mandata via dalla locanda e si trasferirà a casa di Isaac ed Antolina. Scopriremo in seguito, che il tutto fa parte di un piano architettato da Elsa per smascherare finalmente la perfida Antolina. Un piano del quale erano informati tutti, tranne Marcela, la quale si arrabbierà molto quando lo verrà a sapere.

Marcela e Matias si allontanano per alcune ore dalla locanda ed affidano a Consuelo il compito di gestire il locale in loro assenza. Inoltre, daranno alla donna dei soldi per pagare dei fornitori. Una volta di ritorno, si accorgono però che il denaro è sparito e parlerà con l’anziana per capire che fine ha fatto. Si scopre così che a prendere i soldi è stata Elsa. Questa però dà la colpa a Consuelo e perciò viene cacciata dalla locanda, restando senza un posto dove stare.

Anticipazioni Il Segreto: Matias rivela a Marcela la verità, Elsa sta male

In realtà il furto alla locanda fa parte di un piano di Elsa ed Isaac per smascherare Antolina. Non sapendo le intenzioni del coniuge e della Laguna, Antolina accoglie la sua ex padrona a casa. La perfida biondina però la tratterà come un schiava, arrivando persino ad avvelenare col detersivo il latte che le dà a bere.

Vedendo in più occasioni suo marito Matias confabulare con Isaac, Marcela inizia a sospettare che i due le nascondano qualcosa. Stanca di questi misteri, la Del Molino affronta il marito e lo costringe a rivelargli la verità: il furto alla locanda è solo un messinscena e lui è complice di Elsa ed Isaac. Infatti, la Laguna ha intenzione di frugare tra le cose di Antolina allo scopo di trovare le prove dei suoi crimini.

Marcela si arrabbia molto col marito, soprattutto quando viene a sapere che anche Consuelo era al corrente del piano e che lei era l’unica all’oscuro. Nel frattempo, Elsa ha iniziato a stare male e Marcela sospetta che dietro ci sia la mano di Antolina. Riuscirà ad aiutare in tempo l’amica? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.