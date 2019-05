"Il Segreto" anticipazioni spagnole: il giovane Prudencio acquista l’enoteca di Fe

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che qualcuno in forma anonima acquisterà l’enoteca di Fe ma sarà Matias a scoprire ben presto di chi si tratta visto che è stato affidato a lui il compito di pensare alle trattative. Intanto Maria Castaneda rimane a vivere nella villa dopo aver detto addio a Gonzalo.

Dopo la morte di Candela, la sua panetteria è stata trasformata in enoteca e a gestirla c’è sempre stata Fe. Dopo le ultime anticipazioni iberiche però, i telespettatori hanno scoperto che la stessa ha dovuto inscenare la sua morte per salvarsi la vita e, grazie a Mauricio abbandonerà definitivamente Puente Viejo. Ora la sua bottega è chiusa e un acquirente anonimo si farà avanti per acquistarla. Si tratta di Prudencio Ortega che non si sa ancora bene quali siano i suoi piani.

Gonzalo e Maria non sono più marito e moglie e proprio per questo, dopo la partenza del Castro, la donna decide di rimanere a Puente Viejo stabilendosi nella villa di donna Francisca e di suo nonno Raimundo. In paese però sta per arrivare Roberto ovvero un amico che lei e Gonzalo avevano a Cuba. La visita dell’uomo farà molto piacere alla Castaneda e infatti si dimostrerà molto affettuoso rivelando delle intenzioni molto chiare nei confronti della donna.

I due infatti si avvicineranno molto ma donna Francisca comincerà a sospettare dell’uomo. Anche Raimundo sembra pensarla come la moglie appoggiandola in tutto e per tutto tanto da parlare dei suoi dubbi anche con il fedele Mauricio Godoy. Quest’ultimo terrà d’occhio la coppia per qualche tempo dimostrando fedeltà e gratitudine ai suoi due padroni.

Nuove anticipazioni iberiche de Il Segreto rendono noto anche delle novità molto importanti in arrivo riguardo Isaac ed Antolina. Quest’ultima infatti continuerà con i suoi giochetti ma verrà scoperta da Guerrero che riuscirà a farla confessare. Non ci resta dunque che attendere novità dell soap opera amatissima e seguitissima dai telespettatori italiani.