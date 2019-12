Il Segreto, anticipazioni spagnole: i Castaneda tornano per eliminare Fernando

Nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto di Puente Viejo, che i telespettatori italiani avranno modo di vedere tra circa sei mesi per via della differenza di programmazione, Emilia ed Alfonso torneranno al paesino con una chiara intenzione. I coniugi Castaneda infatti, vogliono porre fine all’incubo di Maria, eliminando il perfido Fernando.

Nel frattempo, come si evince dalle anticipazioni de Il Segreto rilasciate da Antena 3, Fernando rapirà Camelia, la piccola di casa Castaneda. Marcela e Matias saranno disperati ma un gesto generoso del signor Del Molino salverà la situazione. Il padre della locandiera infatti, strapperà dalle braccia di Fernando Camelia, portandola in salvo.

Purtroppo, il Mesia reagirà con la solita violenza e finirà per uccidere il Del Molino, scappando subito dopo. Marcela, Matias e la piccola Camelia si rifugeranno a casa di Maria, che giurerà vendetta nei confronti dell’ex marito.

Stando agli spoiler spagnoli della soap, la Castaneda e il fratello riceveranno una bella notizia. Emila ed Alfonso stanno per arrivare a Puente Viejo. Quando la famiglia si riunirà, verranno finalmente alla luce le reali intenzioni dei genitori di Maria. I due sono decisi ad uccidere Fernando, così che non possa più essere pericoloso.

I coniugi Castaneda però, non avranno fatto i conti con la perfidia del Mesia. Durante la sua latitanza infatti, Fernando progetterà di incendiare il paesino per raderlo al suolo. Il Mesia, in piena notte, appiccherà il fuoco seminando morte e distruzione. I Castaneda saranno terrorizzati dalla possibilità che Maria possa trovare la morte tra le fiamme, così come Esperanza e Beltran. Per fortuna però, la coraggiosa Castaneda riuscirà a scappare dalla Casona, ma non prima di avere un faccia a faccia con Fernando. Come si evince dalle anticipazioni spagnole, potrebbe essere proprio lei a portare a termine il piano di Emilia e Alfonso, volto ad uccidere Fernando.