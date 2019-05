"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Gracia ritorna a Puente Viejo e si ricongiunge con il marito Hipolito

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Gracia ritornerà a Puente Viejo, assieme alla sua bambina nata da poco, dopo essere stata per parecchio tempo in Svizzera. Sua suocera Dolores però avrà da ridire su di lei e la piccola Belen innescando così una violenta discussione.

Dolores infatti aveva tentato in ogni modo di impedire la partenza del figlio Hipolito preoccupato per la moglie e per la figlia che sembravano essere disperse sulle Alpi Svizzere. Le anticipazioni iberiche però fanno sapere che Gracia sta bene e presto darà alla luce una bellissima bambina che chiamerà infatti Belen.

Hipolito è felicissimo per essere diventato padre di una meravigliosa bambina ma la piccola, giustamente, non può partire e proprio per questo Gracia deve fermarsi ancora in Svizzera. La Hermosa vedrà suo marito Hipolito in diverse occasioni visto che il giovane si partirà spesse volte da Puente Viejo per andare a trovare sia lei che la bambina.

Arriva però il giorno in cui la Hermosa lascia definitivamente le Alpi per far ritorno a Puente Viejo e, nemmeno a dirlo, il loro arrivo in paese sarà una festa per tutti. Gracia, si ritroverà a salutare e a parlare con tutti tanto da ritrovarsi veramente stanca e sfinita ma soprattutto dovrà far i conti con la terribile suocera Dolores.

Questa infatti avanzerà pretese assurde sulla nipotina appena nata e sull’educazione della piccola tanto che Gracia si infurierà con la donna rimettendola al proprio posto. Non mancheranno sicuramente degli aneddoti molto divertenti su questa storia che sicuramente divertiranno moltissimo i tantissimi affezionati della soap di Canale5. Riuscirà dunque la Hermosa a farla franca con la tanto temuta mamma di Hipolito? Lo sapremo solamente seguendo le anticipazioni iberiche de Il Segreto.