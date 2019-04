"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Gonzalo e Fernando si ritrovano faccia a faccia

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Gonzalo e Fernando avranno un forte diverbio nella stanza di quest’ultimo mentre Marcela purtroppo dovrà fare i conti con la varicella. La donna oltretutto sarà informata dal dottor Alvaro che la piccola Camelia potrebbe aver contratto anche lei la malattia e che potrebbe essere in pericolo di vita.

Fernando convalescente e ancora claudicante, si ritrova davanti Gonzalo convinto di dirne quattro al Mesia. I due iniziano un’accesa discussione sempre per quanto riguarda l’interesse di entrambi per Maria Castaneda. Castro continua a ribadire il suo amore per la donna e i suoi figli mentre Fernando rimarca il fatto che Maria è stata anche sua moglie in passato . Gonzalo non vuole sentire ragioni e abbandona la stanza di Fernando lasciandolo da solo.

Marcela ha la febbre molto alta e il dottor Alvaro dopo averla visitata le comunica che questa ha contratto la varicella come dimostrano anche le macchie rosse comparse sul volto della ragazza. L’uomo cerca di curarla il meglio possibile e infatti la locandiera si riprende molto velocemente anche se dovrà stare un po’ di tempo a riposo.

Il dottore però sospetta che anche la piccola Camelia possa aver contratto la malattia considerando anche la bambina sembra stare poco bene. Alvaro avvisa immediatamente la Molino la quale si dimostra disperata che la febbre possa tramutarsi in encefalite mettendo in pericolo di vita Camelia. Non si sa dunque quale destino possa attendere la piccola Castaneda ma sopratutto se potrà guarire definitivamente da questa pericolosa malattia.

Solamente l’amore di Marcela ma anche le cure del dottor Alvaro potranno lenire le sofferenze della piccola creando comunque molta suspance nelle puntate della soap amatissima e seguitissima de “Il Segreto” che non manca certamente di sorprendere ogni volta di più.