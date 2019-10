Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca rompe con Raimundo e scompare

Tutto prenderà il via con il salto temporale di 5 anni previsto per la nuova stagione. Infatti, stando alle anticipazioni de Il Segreto che ci giungono dalla Spagna ci saranno dei grandi sconvolgimenti non solo nelle trame, ma anche nel cast della soap. In particolare, assisteremo all’uscita di scena dei suoi protagonisti principali: Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa. Rassicuriamo però i telespettatori che non sarà nulla di definitivo. Ma, adesso scopriamo insieme cosa ci dicono gli spoiler ufficiali.

In alcune immagini vediamo Fernando intento a scrivere una lettera inquietante, con cui pianifica la distruzione di Puente Viejo. Vi riveliamo che la lettera è indirizzata al Ministero e ha come oggetto una precedente richiesta di Carmelo per la costruzione di un bacino idrico. Per gestire la richiesta, il ministero invia in paese il colonnello Garcia Morales. Tutto questo faceva parte di un piano poi abbandonato del Leal di espropriare Francisca delle proprie terre.

Anticipazioni Il Segreto: Ulloa e Francisca costretti a lasciare Puente Viejo

Quando l’incaricato è giunto in paese ha dato la brutta notizia non solo alla Montenegro, ma anche gli altri abitanti del paese: il colonello ordina infatti a tutti di abbandonare Puente Viejo, perché molto presto sarà inondato. Francisca però non ci sta e decide di mettersi a capo della protesta. Alla fine, qualcosa va storto e il Mesia decide di chiudere la questione a modo suo: appiccando il fuoco a tutte le case della città, compresa la Villa.

Raimundo e Francisca riescono a mettersi fortunatamente in salvo, imboccando il passaggio delle segrete, ma essendo Puente Viejo ormai distrutta decidono di trasferirsi a Madrid. Nello straziante video di addio alla sua città e al fedele Mauricio, Francisca rivolgendo lo sguardo verso le rovine della sua casa dirà: “Ovunque sarò, Puente Viejo sarà con me, sempre!”.

Purtroppo, la lontananza dalla loro terra costerà cara al rapporto tra Francisca e Raimundo, e i due finiranno per allontanarsi. Francisca finirà così per lasciare Raimundo. Ulloa tornerà poi a Puente Viejo con la speranza di ritrovarvi la moglie. In seguito, l’uomo racconterà alla nipote Marcela i motivi della rottura. La giovane però non avrà per lui delle buone notizie: pare che Francisca non sia mai arrivata. Cosa le sarà successo? Per saperlo, non rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.