Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca provoca Maria Elena, la nuova fidanzata di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna ci annunciano che tra breve entrerà in scena un nuovo personaggio: Maria Elena Casaldo de Brey, una bella ragazza di famiglia nobile che giungerà a Puente Viejo insieme con Fernando e che quest’ultimo presenterà a tutti come la sua nuova fidanzata. Il Mesia porterà poi la sua nuova fiamma alla villa per presentarla a Maria. Questo sembrerà così aver superato la sua ossessione per la Castaneda, almeno in apparenza.

Mentre all’inizio, Maria e Maria Elena saranno in competizione, in seguito finiranno per diventare grandi amiche. Ma l’amore di Fernando per Maria Elena sarà sincero? Oppure il figlio di Olmo si sta servendo di Maria Elena per nascondere a tutti e soprattutto a Francisca il suo interesse malato per la Castaneda?

Il Segreto: Maria Elena chiede a Francisca di parlarle dell’odiata Pepa

Un video circolato su Antena 3, l’emittente ufficiale de Il Segreto in Spagna, sembra intanto rassicurare i fan sulle intenzioni del Mesia: nella clip si vedono Fernando e Maria Elena seduti uno di fianco all’altra mentre scherzano affettuosamente ad una cena a Villa Montenegro.

Come c’era da aspettarsi, Francisca da provocatrice qual è cercherà di infastidire la nuova arrivata, insinuando in lei il seme della gelosia. Infatti, la matrona insinuerà con la giovane la possibilità di tradimento da parte di Fernando. Maria Elena però le risponderà per le rime, affermando di fidarsi ciecamente del suo fidanzato e di non leggere alcuna malizia negli occhi della sua nuova amica, Maria Castaneda.

Con modi estremamente garbati, poi la giovane rivolgerà una domanda alla Montenegro. Se Francisca credeva di mettere in difficoltà Maria Elena evidentemente non ha fatto bene i suoi conti: la Casaldo de Brey le restituirà il favore obbligandola a parlare di un argomento per lei molto scomodo. Infatti, Maria Elena pregherà Francisca di parlarle di una donna di cui ha sentito molto parlare, ovvero Pepa Balmes. Cosa farà la Montenegro, riuscirà a mantenere la stessa calma della sua interlocutrice? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole de Il Segreto.