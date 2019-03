“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Francisca organizza un piano per impedire a Roberto di rapire Maria

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, la soap amatissima e seguitissima in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale 5, svelano ai telespettatori italiani moltissimo colpi di scena. Elsa infatti svelerà ad Isaac di essere stata presa in giro da Alvaro che, fingendo di amarla si approprierà solamente dei suoi soldi e basta. Inutile dire che il Guerrero andrà su tutte le furie e cercherà di difendere la Laguna in ogni modo.

Intanto, Roberto presente nella villa, riceverà una telefonata molto importante che verrà ascoltata da Raimundo il quale, finalmente, capirà che Roberto e i suoi complici sono pronti a portanre via Maria dalla tenuta ma soprattutto da Puente Viejo. Isaac, furioso dopo aver saputo dalla stessa Elsa di essere stata presa in giro dal medico del paese, decide di seguirlo per pareggiare i conti.

Matías intanto, decide di raggiungere Antolina per informarla che Isaac ha deciso di lasciare Puente Viejo seguendo il dottor Martinez mentre Dolores l’avvisa di Elsa che, dopo aver pagato il conto alla sua locanda con dei gioielli, ha deciso invece di ritirarsi nella sua stanza per riposarsi. Consuelo, molto vicina alla Laguna, capisce che qualcosa non va ma soprattutto la sofferenza di Elsa che, dopo l’atteggiamento di Alvaro, si sente delusa e disgustata.

Raimundo capisce che Prudencio vuole lasciare definitivamente la villa per acquistare la cantina lasciata da Fè, il quale ha incaricato Matias di concludere l’affare. Prudencio infatti chiede proprio consiglio a Matias su come gestire al meglio il suo nuovo business mentre Julieta e Saul vogliono lasciare Puente Vieho. Intanto Roberto alla Casona, riceve una telefonata telefonica molto importante.

E’ lo stesso Raimundo ad intuire che Roberto sta parlando al telefono con i suoi complici ma quest’ultimo cerca in ogni modo di far credere all’ex anziano locandiere che a Mauricio che questa cosa non è assolutamente vera. Mauricio capisce che il cubano vuole portare via la ragazza e subito e lo comunica a Francisca che escogita un piano per obbligarlo a firmare una lettera di addio per Maria.