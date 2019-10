Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca lascia Puente Viejo e permette a Mauricio di riunirsi con Fe

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Francisca Montenegro si renderà protagonista di un gesto di puro amore nei confronti del suo fidato Mauricio. Tutto ciò avverrà nel corso dello straziante addio della donna alla sua Puente Viejo e di cui abbiamo parlato in un recente articolo. Infatti, dopo che Fernando al culmine della sua follia avrà dato alle fiamme l’intero paese e la Villa, Francisca deciderà prima di andar via con Raimundo, di liberare il Godoy di tutti i suoi obblighi verso di lei e gli permetterà di raggiungere Fe.

Prima del salto temporale di 5 anni, che sconvolgerà le dinamiche della soap, dando il via a nuove vicende e a nuovi personaggi, i fan si dovranno preparare a dire addio a Puente Viejo e a tutto ciò che questo paese ha significato per la Montenegro e per i suoi nemici. Vedremo infatti Francisca dedicare un saluto straziante alle sue terre e alla sua Puente Viejo, mentre il fuoco appiccato dal perfido Mesia le divora. Il dolore provato finirà per sciogliere il cuore di ghiaccio della Dark Lady, la quale prima di congedarsi avrà un ultimo pensiero per il suo capomastro.

Il Segreto: Francisca permette a Mauricio di ricongiungersi con Fe

Questa sarà una delle scene più commoventi de Il Segreto: dopo anni di onorato servizio e di affetto, Francisca consentirà finalmente a Mauricio di seguire il suo cuore, nonostante questo gli costi molto perché significa per lei gettarlo tra le braccia dell’odiata Fe. Dopo anni in cui la fedeltà a Francisca è venuta sempre prima anche dei suoi sentimenti, il Godoy è finalmente libero di vivere la propria vita.

In Italia abbiamo assistito alla partenza di Fe per l’America, per sfuggire alla vendetta di Faustino, mentre Mauricio non ha potuto seguirla per i suoi obblighi con la Montenegro. Pare però che il loro cammino sia destinato ad incrociarsi e proprio per merito di Francisca.

Infatti, scoperto dove si trova Fe, Francisca avrà la premura di acquistare un biglietto per l’America a Mauricio, e gli dirà di andare immediatamente dalla sua amata, augurandogli di essere felice insieme a lei. Davvero un bel gesto da parte di Francisca!