Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca cade in una trappola, Mauricio rischia la vita per salvarla

Gli spoiler delle puntate spagnole della soap opera “Il Segreto” sono pronti a svelare ai telespettatori cosa succederà ai protagonisti di Puente Viejo, dove come sappiamo Mauricio ha deciso per la prima volta di voltare le spalle alla sua padrona, non accettando di portare a termine l’ennesimo complotto ordito dalla dark lady.

Il capomastro avrà occasione, però, di provare ancora una volta la massima fedeltà a Francisca, mettendo a repentaglio la vita per lei. La perfida dark lady continuerà a portare avanti la sua vendetta contro il Santacruz, nonostante Mauricio le abbia portato prove certe circa l’estraneità di Severo all’eplosione nel giorno delle nozze di Fernando.

Mauricio rischia la vita per Francisca

Sebbene Francisca abbia ordinato al suo fidato collaboratore di sabotare l’auto di Adela e Irene, Mauricio si è rifiutato di fare un atto del genere, che avrebbe potuto protare le due donne a perdere la vita. Ma nonostante il suo diniego, la manomissione dell’auto è avvenuta lo stesso, quindi Adela morirà a causa dell’incidente.

La situazione a Puente Viejo si fa quindi molto critica, tanto che Raimundo deciderà di portare al sicuro Maria e i bambini, obbligando al contempo la dark lady a seguire delle misure di sicurezza, che la possano mettere al riparo da attentati o ritorsioni. Francisca però si troverà presto faccia a faccia con il nemico.

La donna infatti, uscita in auto e scortata dal fedele capomastro, cadrà nella trappola di Carmelo, che fa bloccare parte del tragitto percorso in auto dalla donna, obbligando quindi Mauricio ad uscire fuori dalla vettura; il primo cittadino, nascosto nella boscaglia vicina, avrà così la possibilità di sparare alla dark lady.

Il fedele capomastro, però, si accorgerà in tempo dell’uomo e del pericolo che da lì a poco avrebbe corso la sua padrona, così farà da scudo alla donna, mettendosi davanti a lei, prendendosi la pallottola al suo posto. Gli spoiler delle puntate spagnole mostreranno quindi il capomastro cadere sul selciato privo di sensi ed in una pozza di sangue.

Donna Francisca sarà davvero disperata nel vedere Mauricio in quelle condizioni, mentre Raimundo porterà l’uomo dal medico del paese per assicurargli tempestive cure mediche. Mauricio si salverà? Per saperlo non ci rimane che seguire le prossime puntate dal dal lunedì al venerdì alle 16,10 su Canale 5.