Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fernando uccide Dori e salva Maria dalla follia dell’infermiera

La follia dell’infermiera Dori Vilches sarà fermata da colui che l’ha iniziata. Le anticipazioni de Il Segreto che ci arrivano dalla Spagna ci rivelano infatti che per salvare Maria dalla Vilches, Fernando sarà costretto a liberarsi della sua complice e amante, divenuta ormai un pericolo alla sua relazione con la Castaneda. Ma ora scopriamo meglio come si arriverà a tutto questo.

Ormai convinta che per vivere liberamente la sua storia d’amore con Fernando, Maria debba sparire, Dori si accinge a compire un gesto estremo nei confronti della giovane. La folle infermiere decide quindi di approfittare del fatto che Fernando è assente e che lei si trova in casa da solo con Maria, per operarla.

Anticipazioni Il Segreto: Dori vuole praticare un pericoloso intervento a Maria

Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che dopo aver narcotizzato la sua assistita, Dori la legherà ad un divano e si accingerà ad operarla. L’intento della Vilches è quello di praticare un rischiosissimo intervento chirurgico a Maria, in modo che questa possa finalmente mettersi in piedi sulle sue gambe e lasciare Cuba.

Spaventata dallo squilibrio ormai evidente dell’infermiera, Maria tenterà di fermarla ed evitare così che l’intervento dall’esito per lei quasi sicuramente mortale abbia luogo. Fortunatamente prima che Dori possa sfiorare col bisturi la pelle della poveretta, il Mesia bloccherà la mano della sua complice, salvando la vita alla figlioccia di Francisca.

Liberata Maria dalle funi che la tenevano legata al divano, Fernando apprenderà con profondo dolore che il segreto sul passato di Dori è stato ormai svelato. Maria dirà infatti al Mesia di aver scoperto che l’infermiera è stata ricoverata in una struttura psichiatrica per aver assassinato un uomo, e mentendo gli dirà che è stata la Vilches stessa a rivelarglielo. Credendo di essere stato tradito dalla sua amante, Fernando capirà che questa è diventata un ostacolo insormontabile alla sua relazione con la Castaneda e deciderà a malincuore di liberarsi di lei: raggiuntala, Fernando pugnalerà a morte Dori, non prima di averle dato un ultimo appassionato bacio.