"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Fernando rimane a Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Fernando dopo aver salvato la vita dei piccoli Esperanza e Beltran, rimasti coinvolti in un incidente, rischierà infatti di morire. Il Mesia però riuscirà miracolosamente a riprendersi ma vorrà lasciare per sempre Puente Viejo.

Come ben sappiamo, già la dark lady della soap ovvero Francisca Montenegro, aveva infatti ordinato a Fernando di abbandonare definitivamente il paese ma sarà Raimundo ad ostacolare questa sua decisione. Dal momento che donna Francisca, dopo le torture subite dal cugino Fulgencio non riuscirà a riprendersi del tutto, i conti della villa dovranno essere seguiti proprio da Fernando Mesia.

Raimundo infatti preoccupato per le condizioni di salute della moglie, chiederà a Fernando di rimanere a Puente Viejo ma il Mesia porrà una condizione: dovrà essere Maria Castaneda a volerlo. Con questo suo gesto, il cattivo della soap, metterà infatti con le spalle al muro Raimundo che non avrà altra scelta che comunicare alla nipote questa strana richiesta.

Le anticipazioni iberiche rivelano che Maria accontenterà le richieste di Raimundo e vorrà parlare da sola con Mesia pur non dimenticando tutto il male che l’uomo le ha fatto in passato. Fernando, dopo le parole dell’ex moglie, accetterà di rimanere a villa Montenegro occupandosi sin da subito dei conti di donna Francisca.

I telespettatori affezionati della soap vedranno però Fernando Mesia interessato con altri intrighi. L’uomo infatti si presenterà da Prudencio gravemente ferito per aver salvato Julieta, con l’intenzione di ricattarlo e lasciando così intendere di avere qualcosa di molto preciso in mente. Quali saranno dunque i piani diabolici di Fernando Mesia? Riuscirà a conquistare nuovamente l’amore di Maria Castaneda? Non ci resta dunque che attendere novità dell soap opera amatissima e seguitissima dai telespettatori italiani.