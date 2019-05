"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Fernando preoccupato rischia di perdere Maria Castaneda

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Fernando cercherà in ogni modo di dimostrare a Maria Castaneda il suo amore per lei ma soprattutto di essere del tutto cambiato. Il Mesia infatti, dopo aver rischiato la propria vita per salvare i piccoli Esperanza e Beltran, si tratterrà in villa per sostituire donna Francisca.

La dark lady di Puente Viejo infatti è ancora convalescente dopo le torture subite dal cugino Fulgencio e Raimundo chiederà appunto al Mesia di non partire ma quest’ultimo porrà una condizione ovvero che dovrà essere Maria Castaneda a chiederglielo. Da una parte dunque Maria e Raimundo si fideranno di Fernando mentre dall’altra donna Francisca non vorrà sentire ragioni continuando ad etichettarlo come un assassino.

Proprio per questo motivo, la Montenegro si scontrerà duramente sia con la nipote che con il marito tanto da arrivare addirittura a chiedere a Maria se questa si stia nuovamente innamorando del Mesia considerando appunto che Fernando, in passato, l’ha violentata. La ragazza rassicurerà donna Francisca confermando di avere la situazione sotto controllo.

Purtroppo per Fernando però, nel momento in cui questi sarà convinto di aver riconquistato la sua Maria, arriverà in paese Roberto Sanchez che fin dall’inizio dimostrerà di essere in sintonia con la Castaneda. La donna infatti confesserà di conoscerlo molto bene in quanto il forestiero è stato molto vicino a lei e ai bambini a Cuba quando Gonzalo era impegnato nelle sue missioni umanitarie.

Il nuovo arrivato darà molto fastidio al Mesia il quale sarà preoccupato che Roberto possa nutrire un interesse molto particolare per Maria. Quali saranno dunque i piani diabolici di Fernando Mesia? Riuscirà a conquistare nuovamente l’amore di Maria Castaneda? Non ci resta dunque che attendere novità dell soap opera amatissima e seguitissima dai telespettatori italiani.