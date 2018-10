Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fernando Mesia contro Saul

Fernando Mesia ritornerà presto a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna ci rivelano che il figlio di Olmo si sostituirà addirittura a Francisca Montenegro, iniziando a dare ordini al suo posto. Inoltre, si immischierà nel triangolo amoroso con protagonisti Saul, Julieta e Prudencio.

Scoperto che Julieta potrebbe ritornare in prigione, il più grande degli Ortega cercherà l’aiuto di Francisca, però si troverà ad avere a che fare con Fernando, che preferirà schierarsi dalla parte di Prudencio. Dopo di questo, Saul si convincerà sempre di più della necessità di fuggire insieme a Julieta.

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio incastra Julieta

Julieta sarà arrestata con l’accusa di aver ucciso suo padre per colpa di Prudencio, il quale vuole vendicarsi dell’affronto subito. Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che ciò nonostante Saul e gli altri paesani riusciranno a pagare la cauzione della ragazza, ottenendo per lei i domiciliari. Ovviamente Prudencio non sarà felice di questo ed incastrerà la Uriarte, facendo ritrovare un suo fazzoletto nella buca nella quale si trovava il corpo di Ignacio.

Proprio il fazzoletto rappresenterà la prova schiacciante della sua colpevolezza e potrebbe far ritornare presto Julieta in prigione. Disperato, Saul proporrà alla sua amata di fuggire assieme, ma prima di attuare il suo piano si recherà alla Villa per chiedere aiuto a donna Francisca.

Fernando si schiera con Prudencio

Saul giungerà alla Casona per chiedere il sostegno della Montenegro, ma si troverà dinanzi Fernando Mesia, che ha ormai il completo controllo degli affari della donna. Il figlio di Olmo dirà a Saul che deve decidere come se fosse Francisca. Quindi, visto che lei non si sarebbe mai mossa per salvare Julieta e lui, egli non lo aiuterà. Inoltre, se proprio doveva prendere le parti di qualcuno, si sarebbe schierato con Prudencio.

Saul proverà a far cambiare idea al Mesia, ma inutilmente. Tutto questo lo convincerà ancora di più che la migliore soluzione sia fuggire e chiederà l’aiuto di Consuelo. Riusciranno Saul e Julieta a fuggire da Puente Viejo sani e salvi? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.