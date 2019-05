"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Fernando medita vendetta contro Severo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che l’ordigno posizionato da Severo al matrimonio di Fernando e che ha causato non solo il ferimento di Maria e Matias ma soprattutto la morte di Maria Elena sembra aver lasciato tantissime ferite aperte.

Fernando, disperato, è pronto a trovare il colpevole della morte della sua amata sposa ma soprattutto medita vendetta. Sarà Don Berengario a far desistere il Mesia facendolo ragionare. Intanto Meliton rende noto che ci sarebbe un testimone che avrebbe assistito al posizionamento dell’esplosivo.

Severo, appresa la notizia, si sentirà colpevole per quanto accaduto e cercherà conforto nell’amico Carmelo al quale rivelerà la scottante verità ovvero che è lui il mandante della terribile strage al matrimonio di Fernando Mesia. L’intento del Santacruz era solamente quello di vendicarsi di donna Francisca colpendola nelle sue ricchezze e possedimenti. Severo è dispiaciuto invece che Maria Elena sia morta e Maria e Matias siano rimasti feriti.

Carmelo inizialmente decide di aiutare l’amico affinchè questi non venga scoperto ma Francisca Montenegro purtroppo viene a conoscenza che è proprio il suo nemico l’ideatore della strage e ordina a Mauricio di ucciderlo. Maria è sconvolta dopo aver appreso dal dottor Zabaleta della sua paralisi ma ciò che preoccupa la Montenegro è che la sua figlioccia non vuole più vivere.

Matias intanto si offre di aiutare Elsa organizzando la proiezione di un film in paese così da raccogliere i soldi necessari per la sua cura con una colletta. All’iniziativa partecipa anche la moglie Marcela pronta più che mai ad aiutare la sua amica Laguna gravemente malata. Riusciranno i locandieri e Guerrero a raccogliere i soldi necessari? Per saperlo non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche de Il Segreto la soap amatissima e seguitissima di Canale5.