"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Fernando, furioso, medita vendetta. Il Mesia pronto a distruggere Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che la suspance e le novità faranno rimanere i telespettatori affezionati con gli occhi incollati al televisore. Stando infatti alle puntate in onda sulla emittente “Antenna 3” Fernando Mesia mediterà la sua terribile vendetta.

L’uomo infatti, dopo aver offerto il suo aiuto a Severo e Carmelo, dopo che quest’ultimo ha perso in un terribile incidente la moglie Adela, si mostrerà in possesso di una misteriosa lettera scritta da lui. Si saprà quindi nella puntata numero 2.110 che il Mesia starà architettando la distruzione di Puente Viejo dopo essersi trasferito all’Avana con la sua amata Maria Castaneda.

Antolina intanto riuscirà a trovare una pistola mentre Meliton continua ad invitare tutti gli abitanti a tenere gli occhi ben aperti nei confronti dell’ex ancella. Dolores verrà raggiunta proprio dalla Ramos che, nel cuore della notte e dopo essersi introdottaa nell’emporio della donna, riuscirà a portarle via alcuni viveri.

Solamente in seguito, l’ex ancella chiederà un appuntamento al suo ex marito avvisandolo di essere pronta ad abbandonare Puente Viejo solamente se in cambio Isaac le darà del denaro. Matias, preoccupato per l’amico, cercherà di convincerlo in ogni modo di non incontrare la perfida Ramos ma Isaac ammetterà che questa sia la soluzione più giusta affinchè l’ex ancella si allontani in modo definitivo dalla sua amata Elsa.

Il Leal sarà invece più che convinto di uccidere il responsabile della morte di Adela ma Irene lo convincerà ad aspettare che Anacleto Totano abbia in mano tutte le prove necessarie per incastrare l’assassino. Riuscirà dunque la moglie del Santacruz a convincere il sindaco di Puente Viejo? Isaac si incontrerà con la sua ex moglie Antolina? Non ci resta che attendere nuove importanti anticipazioni iberiche della soap amatissima e seguitissima dagli italiani in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5.