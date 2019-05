"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Fernando dimentica Maria e decide di sposare Maria Elena

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Fernando deciderà di chiedere in moglie Maria Elena Casado De Brey che pare aver fatto breccia nel cuore di colui che è stato paragonato a donna Francisca per la sua cattiveria.

Fernando però ha sempre dimostrato di essere innamorato della sua ex moglie Maria Castaneda ma, nonostante questi sia riuscito a salvare tutta la sua famiglia, la donna è ancora presa da Gonzalo. A Puente Viejo però arriverà Maria Elena Casado De Brey che attirerà l’attenzione del Mesia. Questo suo interessamento darà molto fastidio a Francisca che non perderà tempo per acquisire informazioni sulla giovane così da trovare un pretesto vero e proprio per ostacolare questo amore.

Mentre la Montenegro ordina ai suoi scagnozzi di saperne di più sulla giovane arrivata a Puente Viejo, Fernando si accorge di tenere moltissimo a lei e, anche se i due si sono appena conosciuti, la chiede in sposa. Maria Elena resta basita e senza parole ma alla fine, dopo averci riflettuto a lungo, accetta senza battere ciglio. Nei giorni successivi però Maria Elena e la Castaneda si avvicineranno moltissimo tanto da diventare quasi confidenti.

Intanto Gracia ritornata a Puente Viejo dopo aver dato alla luce la piccola Belen in Svizzera, sembra aver qualche problema con la suocera. Dolores infatti, contenta per l’arrivo della nipotina, dimostrerà la sua invadenza tanto che la moglie di Hipolito sarà costretta a redarguirla e rimetterla al suo posto.

La donna spiegherà alla suocera che la piccola Belen dovrà essere educata dal padre e dalla madre e chiederà lei di fare un passo indietro così da non immischiarsi nella sua vita e in quella del figlio Hipolito. Come la prenderà Dolores? Darà retta alla nuora oppure farà di tutto per inimicarsela? Lo sapremo solamente seguendo le anticipazioni iberiche de Il Segreto.