Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fe viene uccisa da Faustino

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci preannunciano che molto presto potrebbe lasciarci un altro personaggio molto amato della soap: parliamo della simpatica e generosa Fe, che potrebbe cadere vittima del crudele Faustino. Ma conosciamo di più su questo nuovo nemico della donna. Come vedremo tra non molto, Faustino è uno dei collaboratori della casa di appuntamenti, nella quale Fe ha lavorato per qualche tempo allo scopo di scoprire la verità sul passato di Nazaria.

Ricordiamo ai telespettatori, che poco prima di venire liberata, la rossa aveva ricevuto dall’amica Magdalena (morta durante l’irruzione nel bordello della Guardia Civile) una valigetta contenente del denaro di proprietà del proprietario del locale (anche lui morto a seguito dell’irruzione).

Anticipazioni Il Segreto: che si tratti di una messinscena?

Sono ormai diversi mesi che Fe è ritornata a Puente Viejo. Qui la donna ha aperto una piccola cantina ed i tristi giorni del postribolo sembrano per lei solo un lontano ricordo. Tutto va per il meglio, finché un giorno giunge in paese Faustino, pronto a pretendere il denaro sottratto al suo capo. In principio la donna cerca di nascondere l’identità di Faustino, finché le minacce si vanno più pressanti ed è costretta a rivelare tutto a Mauricio. Il capomastro cerca di tranquillizzarla, dicendo che da ora porterà avanti lui le trattative con il malfattore.

Purtroppo Faustino è intenzionato più a vendicarsi che a recuperare il denaro, ed imporrà al Godoy che sia proprio Fe a consegnargli il denaro. Quando Fe si reca all’incontro, Faustino è armato e non esita a spararla. La Perez viene subito soccorsa da Mauricio, ma le sue condizioni appaiono gravi. Alcune ore dopo aver portato Fe dal medico, Mauricio annuncia agli amici raccolti nella piazza del paese la triste morte della sua amata!

È però il comportamento molto strano dell’uomo a riaccendere le speranze dei fan. Infatti, il Godoy si rifiuterà di denunciare quanto successo, dicendo di voler dare solo una degna sepoltura a Fe. Si ipotizza quindi, che il capomastro di Francisca abbia inscenato la morte della Perez con l’aiuto di Raimundo, allo scopo di farla sfuggire alla vendetta di Faustino. Sarà veramente così? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.