"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Fe muore assassinata sotto gli occhi di Mauricio

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Fe, uno dei personaggi più amati della soap, uscirà di scena. Infatti la vinaia sarà uccisa lasciando i telespettatori increduli ma soprattutto scioccati. Fe infatti aveva raccontato a Mauricio di essere molto in pensiero per l’arrivo in paese di un uomo che conosceva in passato.

L’uomo in questione, arriva a Puente Viejo con lo scopo di uccidere Fe e quando infatti la vinaia lo scopre verrà presa dal panico. Fe non potreà fare a meno di mettere al corrente Mauricio rivelandogli anche i reali motivi per cui questo uomo misterioso la odia tanto ma soprattutto il perchè ha intenzione di mettere fine alla sua vita. Mauricio farà di tutto per metterla in salvo affinchè il suo aguzzino non la trovi.

Tutto inizia con l’epidemia di varicella a Puente Viejo e Fe che si adopera per aiutare i malati scoprendo che un uomo, molto conosciuto e pericoloso, è arrivato in paese. Quest’uomo convincerà la Perez ad incontrarlo e a portare con se una grossa somma di denaro. Mauricio cercherà di convincere l’uomo a lasciarla andare ma improvvisamente quest’ultimo sfodererà un pistola e sparerà alla vinaia che crollerà a terra in una pozza di sangue.

Il Godoy si ribella lasciando l’uomo esanime per terra ma immediatamente dopo il suo pensiero è quello di correre dalla sua amata cercando di rianimarla in ogni modo. I telespettatori affezionati della soap vivranno un momento molto toccante tra Mauricio e Fe che cercherà, una volta per tutte, di esprimere tutto il suo amore per il capomastro.

”Sto morendo“ riuscirà solamente a sospirare Fe mentre immediatamente dopo le immagini si sposteranno a Puente Viejo con Mauricio che ritorna al paese sconvolto e pronto a raccontare a tutti cosa è appena successo. Carmelo e Meliton vogliono assolutamente informare le autorità ma il Godoy li ferma obbligandoli ad occuparsi solamente del funerale di Fe.

Mauricio allora si recherà da Raimundo per chiedere all’uomo un enorme favore ed è a questo punto che i telespettatori restaranno basiti e senza parole. Nella villa di donna Francisca ci sarà Fe ad aspettarlo e il perchè si scoprirà con le successive puntate de Il Segreto.