“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso vengono rapiti e Raimundo paga il riscatto

Come ogni volta le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano nuovi colpi di scena per quanto riguarda la soap seguitissima in onda su Canale 5 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. Gonzalo infatti lascerà definitivamente la Spagna mentre Maria Castaneda dirà apertamente a Fernando che lei non lo perdonerà mai per il male che le ha fatto subire in passato o almeno fin quando l’uomo non ritroverà i suoi genitori rapiti in Francia.

E’ proprio a questo punto che la trama della soap scritta da Aurora Castro interesserà principalmente il rapimento di Emilia e Alfonso ma soprattutto su come liberarli dai loro sequestratori che faranno delle richieste molto specifiche. Ciò che è noto è che Fernando non centra assolutamente con la scomparsa dei coniugi Castaneda e anzi vuole recarsi nella capitale e assumere un detective privato.

Se da una parte Maria vuole fidarsi del Mesia, dall’altra nutrirà dei dubbi su di lui quando in sua assenza i sequestratori chiederanno un riscatto di dieci milioni di franchi per liberare i suoi genitori. A questo punto chiede aiuto a Raimundo chiedendogli di vendere le proprietà appartenute a Francisca Montenegro che sembra essere morta.

L’Ulloa non vuole sentire ragioni e rifiutando la richiesta della nipote, si recherà dal figlio di Olmo per accusarlo di ciò che sta succedendo ai coniugi Castaneda. Successivamente, l’ex locandiere, per paura di non rivedere vivi la figlia ed il genero, deciderà di accontentare sua nipote cedendo alcune proprietà.

Raimundo, acconsentirà alla vendita di alcune terre appartenenti all’ex moglie donna Francisca affidando l’incarico a Prudencio Ortega che, purtroppo, incontrerà non pochi ostacoli. Purtroppo il cambio di valuta tra franchi e pesetas farà slittare la vendita di una quindicina di giorni e questo problema affliggerà ancor di più Maria preoccupata per la sorte dei suoi genitori che non verranno liberati se i sequestratori non avranno il denaro richiesto.