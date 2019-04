"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso sono ancora vivi. Spunta una loro fotografia insieme

Come ormai ben sappiamo Maria Castañeda ha fatto il suo ritorno a Puente Viejo mentre Emilia ed Alfonso sono fuggiti dal paese perchè ritenuti colpevoli dell’omicidio di Simon Perez. L’intento di Maria è quello di cercare i colpevoli che hanno appiccato l’incendio a Cuba dove sono morti purtroppo i piccoli Esperanza e Beltran.

Emilia e Alfonso si scoprirà che in realtà non sono stati rapiti ma hanno deciso appunto di abbandonare immediatamente Puente Viejo così da evitare il carcere e la morte. Il Generale Simon Perez De Ayala è stato trovato assassinato e tutti gli abitanti del paese sono convinti che il Mesia sia coinvolto nella sparizione dei due locandieri.

Per tale ragione Maria chiederà a Fernando delucidazioni in merito e quest’ultimo l’aiuterà pronto a raggiungere Madrid per assoldare i migliori detective in grado di trovare Emilia e Alfonso. Maria e Raimundo durante il loro viaggio riceveranno una richiesta di riscatto da parte di qualcuno che mentirà su dove sono nascosti i due locandieri.

Inutile dire che la colpa ricadrà su Fernando e la Castañeda con Matias si confronteranno con lui ma il ragazzo resterà perplesso e cercherà chiarimenti sulle investigazioni dei genitori. Mentre Fernando è a Madrid però, Maria e Raimundo ricevono la richiesta di riscatto tramite Mauricio. Questo solleverà ancora più dubbi su Fernando che dovrà confessare quello che sta veramente succedendo.

Prudencio Ortega capirà che Fernando non è più una persona importante per i beni della Montenegro e si mostrerà interessato ad aiutare soprattutto con Raimundo. Quest’ultimo si rifiuterà di vendere le sue proprietà per racimolare i soldi del riscatto e quando invece si convincerà troverà grossi problemi con il cambio della valuta. A questo punto delle vendite verrà incaricato Prudencio ma i soldi non basteranno mandando nello sconforto totale Maria che, accordandosi con Fernando, chiederà una proroga sul pagamento del riscatto.

Dopo qualche giorno, Fernando si recherà da Maria con una fotografia che ritrae Emilia ed Alfonso ancora in vita mentre Matias sarà informato della presenza dei detective assoldati per scoprire dove sono tenuti i due locandieri.