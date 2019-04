"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Elsa umiliata da Antolina. La Laguna diventerà sua schiava

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Elsa si ritroverà a combattere contro tutti e sarà solamente don Anselmo a starle vicino. Successivamente anche Fe capirà la sua situazione e la ospiterà a casa sua mentre Antolina non perderà tempo per umiliarla ulteriormente.

E’ proprio per colpa di Antolina se Laguna è rimasta da sola e tutti sembrano remarle contro. Nessuno vuole crederle ma ad un certo punto è solamente Fe ad aiutarla dandole una seconda possibilità. Anche altre persone di Puente Viejo raccolgono del cibo e lo donano ad Elsa che nonostante tutto non ha mai voluto perdere la sua dignità. La Laguna chiede aiuto a don Anselmo che saprà darle i giusti consigli.

La Laguna non è comunque intenzionata ad abbandonare Puente Viejo e trova in Fe un’alleata contro Antolina. Elsa infatti è convinta di dimostrare la sua innocenza ma soprattutto non vuole sottostare alle menzogne dell’ex ancella e proprio per questo deciderà di rifiutare la proposta della vinaia trasferendosi invece in una capanna.

Sarà proprio in questo posto che Elsa incontrerà Isaac che, nonostante sia ancora sposato con Antolina, è pronto per aiutarla e per portarla a casa loro. L’ex ancella non potrà rifiutarsi davanti a questa proposta ma soprattutto davanti a Consuelo ma farà capire ad Elsa che i ruoli ora si sono invertiti e che lei è diventata la sua serva.

Elsa deciderà di rimanere solamente per smascherare Antolina e scoprire qual è veramente il suo piano diabolico così da informare Isaac della malignità della moglie. Non ci resta che seguire le anticipazioni spagnole de Il Segreto per sapere se la Laguna riuscirà nel suo intento ma soprattutto se gli abitanti di Puente Viejo capiranno veramente la cattiveria di Antolina.