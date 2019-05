"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Elsa torturata in carcere si ammala e rischia la morte

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano Isaac smaschererà Antolina trovando il padre del bambino che porta in grembo ovvero Juanote. L’ex ancella però denuncerà Elsa dopo averla sorpresa in compagnia del Guerrero e proprio per questo motivo verrà rinchiusa in carcere. Purtroppo però la Laguna rischierà di morire per mano della compagna di cella, complice di Antolina, che la torturerà fino a farla ammalare.

Isaac dunque si accorgerà che Antolina è una bugiarda e gli ha mentito sempre. Scoprirà infatti che l’ex ancella lo ha sposato con l’inganno visto che il figlio che porta in grembo è di un certo Juanote. Il Guerrero, scoprirà dove si trova l’uomo e gli chiederà di aiutarlo a smascherare Antolina testimoniando contro di lei. Il giovane vorrà aiutare Isaac ma è gravemente malato e purtroppo morirà prima di poter testimoniare.

Isaac, nonostante tutto, denuncerà ugualmente la moglie per adulterio ma quest’ultima riuscirà ad anticipare le sue mosse e farà il suo stesso gioco incolpando però la Laguna. Elsa infatti, dopo essere stata sorpresa sotto lo stesso tetto con Guerrero, verrà arrestata dagli agenti della Guardia Civile e rinchiusa in una cella in compagnia di una detenuta molto pericolosa. Quest’ultima, d’accordo con Antolina, torturerà la Laguna fino a farla ammalare.

Isaac intanto, capirà che deve uscire presto di prigione per salvare Elsa dalle grinfie della compagna di cella ma soprattutto di Antolina. Proprio per questo chiederà lei di ritirare la denuncia arrivando anche a minacciare di denunciarla per la morte di Jesus. Impaurita e messa davanti a questa condizione, l’ex ancella si arrenderà e farà liberare la Laguna.

Elsa verrà portata a casa di Marcela e Consuelo dove riceverà le cure del dottor Zabaleta il quale avviserà Isaac che Elsa, purtroppo, sta per morire ma potrebbe salvarsi grazie ad una costosa operazione. Riuscirà Guerrero ad aiutare la sua amata trovando il denaro necessario per guarirla? Per saperlo non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche de Il Segreto la soap amatissima e seguitissima di Canale5.