"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Elsa si innamora del dottor Fernandez. L’uomo però non è chi dice di essere

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che un virus colpirà gli abitanti di Puente Viejo ed Elsa con il dottor Zabaleta aiuteranno gli infermi. In paese verrà allestito anche un ospedale da campo e, data la mole di lavoro, il dottore sarà costretto anche a richiedere l’aiuto del collega Alvaro Fernandez.

Elsa, aiutante perchè da piccola ha già contratto il virus, cercherà di dare il suo contributo soprattutto quando Marcela e la piccola Camelia si ammaleranno. La locandiera purtroppo si accorgerà che la sua piccola non sta bene ma anche lei stessa avrà la febbre molto alta tanto da non riuscire ad alzarsi dal letto.

Elsa ed il dottor Fernandez inizieranno così a lavorare insieme ma soprattutto a stretto contatto tanto che Alvaro dimostrerà sin da subito un interessa molto particolare per la Laguna. Purtroppo però dietro c’è ancora lo zampino della perfida Antolina in quanto le anticipazioni iberiche rivelano che l’ex ancella, per paura di perdere il suo Isaac, ingaggerà Alvaro Fernandez.

Il piano di Antolina infatti è quello di far si che il dottore chieda ad Elsa di sposarlo così da allontanarla una volta e per tutte dal Guerrero. Una volta finito il matrimonio, i due lascerebbero definitivamente Puente Viejo ma qualcosa invece non andrà per il verso giusto. Isaac geloso della Laguna farà infuriare Antolina che per la fretta, rischierà di far saltare il suo piano.

Elsa intanto, rifiuterà la proposta del dottor Fernandez convinta di non conoscerlo abbastanza e prenderà anche del tempo per pensarci seriamente. Isaac forse, approfitterà di questa pausa per parlare con Elsa cercando di riconquistare il suo amore ma senza purtroppo fare i conti con la furia di Antolina.

Isaac, successivamente, riuscirà a scoprire le intenzioni del Fernandez e lo metterà alle strette tanto che quest’ultimo sarà costretto a confessare l’inganno organizzato con Antolina. Il Guerrero verrà dunque a conoscenza che la moglie non aspetta un figlio da lui e prenderà quindi una decisione definitiva sul suo matrimonio.