"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Elsa gravemente malata

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Elsa purtroppo è gravemente malata e rischia di morire. E’ proprio Isaac ad accorgersi che qualcosa non va dal momento che Elsa è sempre più scostante ma soprattutto si mette spesso in contatto con il dottor Zabaleta.

Guerrero quindi intuisce che Elsa stia male e dopo averla messa alle strette la Laguna è infatti costretta a rivelare al suo amato che le rimangono solamente pochi giorni di vita a causa di una gravissima malattia. La giovane deve ancora però battersi per vincere altre battaglie soprattutto nei confronti della sua acerrima nemica Antolina.

Quest’ultima per vendicarsi di lei la farà addirittura arrestare e all’interno del carcere, Elsa, subirà delle torture molto pesanti da parte della collega di cella. La donna infatti è stata assoldata dall’ex ancella ma non appena la Laguna viene liberata, Antolina sarà smascherata ma avrà comunque la sua vendetta in quanto Elsa è convinta ad abbandonare per sempre Puente Viejo.

Antolina non vuole di certo rinunciare al suo Isaac ed è anche pronta ad eliminare una volta per tutte la sua nemica Elsa ma purtroppo, la Laguna, oltre a questo è costretta anche ad affrontare un periodo molto difficile in quanto scopre appunto di essere gravemente malata. Fortunatamente in suo aiuto arriverà, come sempre, Isaac che cercherà di starle vicino in ogni modo.

Intanto il dottor Zabaleta rivela alla coppia che esiste una cura che permetterebbe ad Elsa di guarire ma è molto costosa. Le anticipazioni spagnole rendono noto che Consuelo, Matias, Marcela, Irene e Adela, dopo essere venuti a conoscenza della malattia di Elsa, cercano di raccogliere il denaro necessario. Riuscirà la Laguna a guarire dalla terribile malattia? Per saperlo non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche de Il Segreto la soap amatissima e seguitissima di Canale5.