"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Elsa fa breccia nel cuore del dottor Fernandez mandando Isaac su tutte le furie

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che una grossa epidemia di varicella metterà in ginocchio Puente Viejo. Anche Marcela e la piccola Camelia si ammaleranno e proprio per questo motivo la Laguna cercherà di portare aiuto.

La situazione infatti è molto difficile da gestire tanto che il dottor Zabaleta dovrà chiedere l’aiuto di un nuovo medico. A Puente Viejo infatti arriva il dottor Alvaro Fernandez specializzato proprio nella cura delle malattie infettive. Nella città verranno allestiti anche degli ospedali da campo per curare tutti gli ammalati di varicella e la prima a portare aiuto è proprio Elsa che da bambina ha già contratto il virus.

Il dottor Fernandez e la Laguna cominceranno infatti a lavorare a stretto contatto ma l’uomo capirà ben presto di provare un interesse molto forte per Elsa. Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” però rivelano che il sedicente dottore è stato ingaggiato dalla perfida Antolina per cercare di sedurre la Laguna affinchè questa si allontani definitivamente da Isaac.

Il piano dell’ex ancella infatti è far si che il dottor Fernandez chieda in sposa Elsa così da farle abbandonare definitivamente Puente Viejo. Elsa purtroppo, cadrà tra le braccia del truffatore tanto da far ingelosire pesantemente il Guerrero. Nonostante il dottore e la Laguna continuino la loro presunta storia, Isaac farà infuriare l’ex ancella che metterà a rischio il suo piano.

Il dottore infatti non perde tempo e chiede in moglie la bella Elsa che però decide di rifiutare considerando il fatto che i due non si conoscono abbastanza. La Laguna vorrà del tempo per pensare bene a cosa fare mentre Antolina vedrà forse sgretolarsi il suo piano di allontanarla definitivamente da suo marito. Isaac riuscirà a riconquistare la sua amata Laguna approfittando della sua pausa di riflessione? Lo sapremo solamente seguendo le anticipazioni iberiche de Il Segreto.