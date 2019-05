"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Elsa curerà il dottor Alvaro vittima di un pestaggio

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Alvaro, si avvicinerà ad Elsa nonostante sia ancora restio nei suoi confronti e la ritenga responsabile dell’aborto di Antolina. Entrambi infatti saranno impegnati durante la terribile epidemia di varicella che attaccherà Puente Viejo ma, contro ogni aspettativa, i due si avvicineranno moltissimo.

Antolina approfitterà di questa situazione per convincere Isaac che la Laguna ed il dottore stanno insieme scatenando la gelosia del Guerrero. Il falegname, dunque, non potrà far altro che affrontare Alvaro Fernandez chiedendogli di lasciar perdere Elsa e di abbandonare il paese immediatamente.

Elsa successivamente svelerà al dottore che lei ed Isaac hanno avuto una relazione ma purtroppo Alvaro verrà picchiato da quattro uomini che lo ridurranno in cattive condizioni. Il dottore cercherà rifugio nell’ospedale da campo e non vorrà l’aiuto di nessuno mentre il paese è ancora in preda all’epidemia di varicella.

Elsa lo troverà e gli presterà soccorso da sola in quanto Zabaleta non è a Puente Viejo. La ragazza sarà anche costretta a procurarsi alcune medicine e garze per poter fasciare il petto di Alvaro in quanto ha alcune costole rotte ma soprattutto perchè il dottor Fernandez non vuole coinvolgere le autorità del paese. L’uomo successivamente avrà anche la febbre molto alta ma continuerà a non volere aiuto da nessuno nemmemo da un luminare competente.

Per quale motivo Alvaro è stato pestato? Il dottore sarà costretto a confessare alla Laguna di aver chiesto soldi ad uno strozzino quando aveva avuto bisogno di medicinali per curare dei bambini malati di un orfanotrofio in Portogallo. Uno di quei bambini era purtroppo morto ed Alvaro, con le lacrime agli occhi, spiega ad Elsa di essersi ripromesso che nessun altro avrebbe dovuto fare quella stessa fine.