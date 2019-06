"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Elsa cura da sola il dottor Alvaro pestato selvaggiamente da quattro loschi uomini

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Elsa, sempre più vicina al nuovo medico di Puente Viejo, deciderà di aiutare il dottor Alvaro Fernandez consegnandogli una grossa somma di denaro. L’uomo, purtroppo, verrà pestato brutalmente da quattro giovani ma successivamente verrà soccorso da Elsa alla quale confesserà il motivo di tale pestaggio.

Sembra infatti che il dottor Fernandez abbia contratto un debito molto elevato con un usuraio in Portogallo per curare dei bambini ammalati di morbillo all’interno di un orfanotrofio. Elsa, che aiuterà il dottore curandolo da sola, dopo aver ascoltato il discorso di Alvaro si fiderà ancor di più dell’uomo mentre Isaac cercherà di persuaderla quando scoprirà che il dottore è stato coinvolto in una rissa.

Guerrero cercherà di affrontare da solo il dottor Fernandez svelandogli di sapere tutto ciò che è successo ma quest’ultimo chiederà ad Isaac di rimanerne fuori. Anche Elsa rivelerà ad Alvaro di avere avuto una bellissima storia d’amore con Isaac e di non essersi sposata a causa di un attacco improvviso da parte di alcuni banditi.

La Laguna oltretutto chiederà a Fernandez di recarsi alla locanda di Marcela e di aspettarla lì dove, al suo arrivo, gli consegnerà una busta con del denaro che servorà per estinguere il suo debito. Elsa chiederà altresì al medico di non farle domande sulla provenienza dei soldi ma di stare comunque tranquillo perchè si aggiusterà tutto.

Il medico accetterà dunque l’aiuto della Laguna oppure cercherà di sanare il debito contratto in Portogallo da solo? Per saperlo e per scoprire nuovissime novità in merito alla soap seguitissima di Canale5 “Il Segreto” non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche che, come sempre, emozioneranno i telespettatori affezionati della soap seguitissima ed amatissima in Italia.