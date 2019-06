"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Elsa combatte contro la sua malattia. Un’altra brutta sorpresa è in arrivo per lei

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che l’ordigno posizionato al matrimonio di Fernando ha seminato non poche vittime ma soprattutto ha generato delle conseguenze molto dolorose per alcuni protagonisti della soap.

Ma non solo perchè Antolina sta per fare il suo ritorno in città dopo aver deciso di abbandonare definitivamente Puente Viejo. L’ex ancella oltretutto non si nasconderà ma farà in modo che tutti gli abitanti possano vederla ma soprattutto sappiano che la rivale di Elsa è finalmente tornata. La prima persona oltretutto che Antolina decide di andare a trovare è proprio Isaac.

All’ex marito infatti, la donna svelerà il vero motivo per il quale è nuovamente in paese ma non è finita qui perchè, contro ogni aspettativa, l’ex ancella consegnerà al Guerrero una somma ingente di denaro per affrontare le spese necessarie affinchè la Laguna possa essere curata. Sembra dunque che la Ramos voglia dunque dare una mano alla sua acerrima nemica e alla donna che ha rubato il cuore di suo marito.

La Laguna quindi potrà essere sottoposta alla delicata e costosissima operazione ma Isaac non sa che quei soldi altri non solo che quelli che gli sono stati rubati prima che l’ex ancella lasciasse Puente Viejo. Cosa avrà in mente questa volta la perfida Antolina? Nel frattempo, Elsa continua a combattere la sua malattia e non vuole assolutamente che nessun abitante possa privarsi del denaro per aiutarla.

Nel frattempo Lola e Prudencio continuano la loro frequentazione trascorrendo moltissimo tempo insieme ma soprattutto dimostrando di essere molto attratti l’un l’altro. Donna Francisca, però, si metterà in mezzo chiedendo alla giovane di continuare a sedurre il giovane Ortega. Cosa avrà quindi in mente la lady dark di Puente Viejo? Non ci resta che attendere le nuove puntate iberiche della soap amatissima e seguitissima in onda su Canale5.