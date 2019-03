“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Elsa accetta la proposta di matrimonio di Alvaro

Le puntate spagnole de Il Segreto svelano un risvolto inatteso per quanto riguarda la storia che vede protagonisti Elsa, Antolina e Isaac dato che sembra proprio che la Laguna cadrà presto nella trappola messa in atto dal dottor Fernandez e dalla sua ex inserviente. Elsa infatti deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Severo architettata da Antolina pronta a tutto per allontanarla per sempre da Isaac.

Sembra infatti che Antolina sia veramente disposta a tutto per liberarsi di Elsa per sempre e, scoprendo il torbido passato di Severo, lo ricatterà ma ricevendo in cambio solamente un’alleanza. Ecco che per Antolina la cosa migliore sarebbe che il medico ed Elsa abbandonassero il paesello spiegandogli per filo e per segno il suo piano ma soprattutto come fare per metterlo in pratica.

Severo dovrà dunque riuscire a sedurre Elsa così da chiederla in moglie ma soprattutto ottenere da lei una risposta positiva. Il medico però confessa di non avere idea di come poter fare e proprio per questo motivo è la stessa ex inserviente ad aiutarlo consigliandolo in tutto e per tutto. Severo non dovrà far altro che regalare ad Elsa una spazzola così da farle cosa gradita ma la stessa scoppierà in un pianto a dirotto lasciando il medico basito ma soprattutto dispiaciuto.

La Laguna, successivamente però, svelerà che le sue lacrime erano di gioia dal momento che la spazzola stessa le avevano riportato alla mente la madre scomparsa. Ecco dunque che il dottor Fernandez prenderà coraggio per chiederle di diventare sua moglie spiazzandola completamente. Elsa infatti deciderà di prendere tempo non rispondendo subito a Severo ma rendendosi anche conto di cominciare a provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Il medico arriverà a regalarle anche un bellissimo anello di fidanzamento ma Elsa avrà dei dubbi in proposito. L’anello infatti per la ragazza sembra essere stato indossato precedentemente da qualcun altra ma Severo confessa che il gioiello apparteneva ai suoi nonni che hanno vissuto un matrimonio felice. Elsa più tardi incontrerà Isaac che cercherà in ogni modo di convincerla a non sposarsi.

Elsa si arrabbierà molto con lui tanto da raggiungere, immediatamente dopo, il dottore informandolo di voler accettare la sua proposta di matrimonio. Felicissimo Severo informerà tutti della lieta notizia compresa Antolina soddisfatta più che mai di aver raggiunto finalmente il suo scopo.