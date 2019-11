Il Segreto, anticipazioni spagnole: dopo Marchena, Prudencio sospetta che anche Lola sia una spia di Francisca

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto tornano con una novità sconcertante sul conto di Lola. Nelle puntate in onda nel nostro paese stiamo vedendo il fratello di Saul avvicinarsi molto alla giovane, tanto che la cosa lascia presagire la nascita di nuova ed entusiasmante storia d’amore. Il feeling tra Prudencio e Lola va crescendo di giorno in giorno, e tra non molto i telespettatori potranno assistere al tanto atteso bacio. Scopriremo purtroppo poi che questo sarà il frutto di un accordo sottobanco tra la giovane e la matrona di Puente Viejo. Lola si rivelerà essere perciò una spia di Francisca!

Dopo aver disubbidito a Francisca decidendo di concedere il prestito a Severo, Prudencio è finito sotto gli occhi vigili della Signora. Infatti, ella ha deciso di far spiare il fratello di Saul da alcuni dei suoi scagnozzi, tra i quali Marchena, Come ricordiamo, è stato proprio lui ad informare Francisca del fatto che Prudencio aveva deciso di concedere una proroga a Santacruz, prima di licenziarsi dal suo posto di commesso nella bottega dell’Ortega.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca vuole punire Prudencio tramite Lola

In seguito, Francisca ha deciso di puntare sulla nuova fiamma dell’Ortega. La Montenegro vuole infatti non solo smascherare Prudencio, ma anche punirlo per il suo voltafaccia, donandogli un amore falso, Lola per l’appunto. La gelida Signora di Puente Viejo non ha fatto però i conti con gli scherzi del cuore: alla fine, Lola finirà per innamorarsi sinceramente di Prudencio.

Lola rappresenterà la spia perfetta per Francisca, tant’è che davanti alle dimissioni di Marchena, Prudencio non avrà alcun dubbio nell’assumerla. Nonostante l’amore gli impedisca di vedere bene, la verità non tarderà a presentarsi nitida davanti agli occhi del giovane: quando Prudencio verrà a sapere che Marchena è riuscito a rimettere a posto la sua attività, acquistando persino un camion nuovo; egli capirà che non lo ha potuto fare con il suo semplice stipendio di commesso. A quel punto, apparirà chiaro a Prudencio il legame tra l’uomo e la sua ex protettrice.

Da quel momento in poi, Prudencio temerà di essere circondato di spie della Montenegro e questo timore sarà indirizzato anche alla “sua Lola”. Che l’Ortega finisca per scoprire il legame tra la sua amata e Francisca? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole de Il Segreto.