"Il Segreto" anticipazioni spagnole: donna Francisca torna alla sua villa. Prudencio raggira Severo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che donna Francisca sarà pronta a tutto per farla pagare a Severo. La dark lady di Puente Viejo fa rientro nella sua villa per rimettere le cose a posto ma soprattutto per prendersi cura di Beltran ed Esperanza ma soprattutto di Maria Castaneda.

Prudencio, che nel frattempo avvierà un’attività di prestiti, sarà un personaggio molto ricercato nel paese considerando il fatto che il ragazzo continua a concedere denaro in anticipo a tutti coloro i quali ne hanno bisogno. Ma un giorno alla sua porta bussa proprio Severo ovvero il nemico acerrimo di donna Francisca.

Questi chiederà aiuto a Prudencio e sarà proprio la Montenegro ad allearsi con l’Ortega affinchè possano ricattare il suo nemico. Ecco dunque che Francisca, tenendo all’oscuro del suo piano Raimundo, chiederà a Prudencio di concedere il prestito a Severo per poi poter agire direttamente contro di lui. Prudencio non sarà sicuro di portare a termine questo piano terribile ma alla fine dovrà per forza accettare di collaborare con la Montenegro.

Francisca infatti vuole che Severo si disfi di tutti i suoi averi ma il Santacruz inizierà a capire che qualcosa non va quando Prudencio ci metterà troppo tempo a dargli una risposta sulla richiesta del prestito. Intanto a Puente Viejo arriva la notizia che Saul e Julieta stanno bene e sono arrivati a Roma.

Carmelo, preoccupato per Santacruz, cerca di capire quali siano i suoi pensieri ma Severo non rivela all’amico di aver chiesto un prestito a Prudencio. Il sindaco, ignaro, crede invece che l’uomo non di fidi più di lui e lo lascia da solo con i suoi problemi. Donna Francisca nel frattempo cerca in ogni modo di far si che Maria Castaneda rimanga a Puenta Viejo ma questa vuole ritornare a Cuba. Per non farla partire, la dark lady, le rivela di essere intenzionata a lasciare tutta la sua eredità ma la figlia di Emilia rifiuterà il suo patrimonio.