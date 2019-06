"Il Segreto" anticipazioni spagnole: donna Francisca ordina a Mauricio di uccidere Severo Santacruz

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che la situazione, dopo la terribile esplosione durante il matrimonio di Fernando che ha causato la morte della sposa Maria Elena ed il ferimento di Matias e Maria Castaneda, rimane molto complicata.

Il dottor Zabaleta infatti, per salvare la vita di Matias, ordina assolutamente di fargli abbassare la febbre. Matias, resosi conto di essere in pericolo di vita, chiede all’amico Isaac di prendersi cura della sua famiglia se gli dovesse succedere qualcosa. Guerrero gli dà la sua parola mentre Marcela resta molto preoccupata per le condizioni del marito.

La donna rivela ad Elsa di non perdere un solo minuto con Isaac e di confessargli il suo amore visto che la vita purtroppo a volte ti mette davanti ad ostacoli troppo grandi da superare. Prudencio intanto, geloso, vede Lola parlare con un ragazzo e decide di chiederle se per caso si tratti del suo fidanzato, ma per fortuna, l’uomo è solamente un cliente.

Maria intanto sembra stare ogni giorno meglio ma si rende purtroppo conto che non potrà camminare mai più. Esperanza e Beltran cercano di stare vicini alla mamma restituendole la voglia di vivere. La sete di vendetta di Fernando per quanto successo non si placa e Don Berengario cerca di farlo ragionare in tutti i modi ma senza riuscirci tanto che il prete è molto preoccupato per la situazione.

Isaac intanto vuole sapere cosa sta succedendo alla Laguna e questa confessa che sta morendo. Come reagirà il Guerrero? Riuscirà in qualche modo a salvare la sua amata Elsa? Non ci resta dunque che attendere ulteriori anticipazioni iberiche e tantissime novità su Puente Viejo e i suoi amatissimi protagonisti che rendono la soap Il Segreto un appuntamento quotidiano amatissimo e seguitissimo dai telespettatori italiani.