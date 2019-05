"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Donna Francisca furiosa con Severo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che il dottor Zabaleta correrà in aiuto di Maria Castaneda e, dopo averla visitata,si accorgerà della gravità delle ferite riportate dalla donna. Proprio per questo, metterà subito al corrente Donna Francisca che Maria purtroppo potrebbe rimanere paralizzata.

La Montenegro, sconvolta ma soprattutto furiosa per quanto capitato alla sua figlioccia deciderà di vendicarsi nei confronti di Severo. L’uomo, dopo aver messo l’ordigno, si sente profondamente in colpa per quanto accaduto al matrimonio del Mesia ma soprattutto per aver causato la morte della neo sposa Maria Elena ed il ferimento di Matias e Maria.

Adela e Irene, si recano dall’amica Castaneda per una visita ma Mauricio decide di fermarle e mandarle via immediatamente mentre invece Matias, reduce anche lui dallo scoppio dell’ordigno, viene accolto a braccia aperte alla Casona di Donna Francisca. Il giovane cercherà di spronare in tutto e per tutto la sorella ma resterà deluso quando vedrà che questa non ha nessuna intenzione di reagire alla paralisi.

Maria infatti, sembra non voler riprendersi mentre la dark lady di Puente Vijo cercherà di aiutarla in tutti i modi. Con l’odio nel cuore, donna Francisca chiamerà Mauricio e gli ordinerà di uccidere Severo ma, nel momento in cui i due stanno prendendo accordi in merito, arriverà Raimundo che dichiarerà di non essere d’accordo con la moglie considerando anche il fatto che bisogna tenere a freno l’ira di Fernando Mesia che non solo vuole vendicare Maria ma soprattutto la sua neo sposa Maria Elena.

Riuscirà donna Francisca a portare a termine il suo piano di vendetta nei confronti di Severo Santacruz? Raimundo farà cambiare idea alla moglie? Non ci resta dunque che attendere novità della soap opera amatissima e seguitissima dai telespettatori italiani.