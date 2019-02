“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Donna Francisca dividerà per sempre Fe e Mauricio

Il Segreto continua ad interessare moltissimi telespettatori su Canale 5 ormai da diversi anni continuando a stupire con i suoi tantissimi colpi di scena. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rendono note alcune novità riguardanti Donna Francisca che cercherà di dividere una volta per tutte Fe e Mauricio.

Fe per sfuggire all’ira di Faustino dovrà inscenare la sua morte ma in seguito dovrà per forza lasciare Puente Viejo mentre Julieta sarà disperata per la partenza della sua migliore amica. Fe potrebbe anche decidere di portare con sè proprio Mauricio ma troverà la perfida della Montenegro ad impedirglielo scombinando così tutti i suoi piani.

Il capomastro chiederà infatti alla sua padrona un aiuto per lui e Fe ma la stessa deciderà invece di opporsi alla loro partenza con tutta se stessa costringendo Mauricio a stringere un patto con lei. Quest’ultimo infatti dovrà rimanere al suo servizio per sempre in modo che Fe abbia i mezzi necessari per fuggire.

Mauricio dunque incontrerà proprio Fe spiegandole che purtroppo devono dirsi addio e dopo l’annuncio da parte di Roberto anche Maria potrebbe lasciare Puente Viejo. Maria infatti dopo aver finalemente incontrato Esperanza e Beltran deciderà di allontanarsi da Gonzalo ricercando invece Fernando Mesia.

Gonzalo, triste per la decisione di Maria le giurerà amore eterno ma anche vendetta a Fernando lasciando definitivamente Puente Viejo. Roberto si vedrà costretto a rifiutare la somma di denaro da parte di Francisca e Fernando per abbandonare definitivamente Puente Viejo. Raimundo avrà da ridire proprio sul comportamento di Donna Francisca contro Fe e Mauricio prima e Maria e Roberto dopo, considerando anche che la stessa Maria è la nipote di Ulloa. Questo forse minerà il rapporto ormai consolidato tra Raimundo e Donna Francisca ma nel frattempo non bisogna perdere l’appuntamento con le puntate italiane de Il Segreto dal lunedì alla domenica pomeriggio su Canale 5.