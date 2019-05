"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Donna Francisca chiede perdono a Maria Castaneda

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che donna Francisca sarà pronta a tutto pur di aiutare Maria Castaneda. La dark lady di Puente Viejo, infatti, deciderà di rientrare nella sua villa per far si che le cose ritornino al proprio posto ma soprattutto per prendersi cura di Maria e dei suoi due figli Beltran ed Esperanza.

I due bambini, come ben sappiamo, sono stati salvati da Fernando dopo il terribile incidente che ha portato la morte anche della loro bambinaia. Donna Francisca decide quindi di parlare con Maria per chiederle perdono soprattutto per quanto riguarda il suo comportamento in passato. Francisca ammetterà di essere stata molto cattiva nei confronti della donna ma sottolineerà di averlo fatto solamente perchè smossa da un profondo affetto nei suoi confronti.

Donna Francisca nel frattempo cercherà in ogni modo di far si che Maria Castaneda rimanga a Puenta Viejo ma questa vuole ritornare a Cuba. Per non farla partire, la dark lady, tenterà di convincerla offrendole un posto non solo nella sua casa ma soprattutto nella sua famiglia. Maria si lascerà tentare dalla proposta della Montenegro così da garantire ai due bambini una vita ricca e dignitosa.

Maria però continuerà a difendere Gonzalo e davanti a Donna Francisca dimostrerà che l’uomo è stato sempre un padre e un marito molto corretto ma soprattutto premuroso. La scena, terrà incollati al televisore i telespettatori affezionati della soap, e non mancheranno le lacrime e le emozioni come infatti dimostrano le anticipazioni iberiche de Il Segreto.

La trama però sembra destinata a sconvolgersi dal momento che Gonzalo arriverà a Puente Viejo convinto ad incontrare la sua amata Maria. La donna però sarà molto nervosa e indecisa su come finirà la sua storia d’amore con Castro.