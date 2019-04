"Il Segreto" anticipazioni spagnole: desiderosa di conoscere la nipote, Dolores lascia Puente VIejo assieme a Hipolito

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che la bottegaia del paese vuole assolutamente conoscere la nipotina convinta, altesì, che figlio e nuora la battezzino con il nome della bisnonna. Purtroppo però Hipolito e la moglie hanno deciso di dare alla bambina un altro nome e questo manderà su tutte le furie Dolores che deciderà di non parlare più al figlio.

Gracia, dunque, ha dato alla luce la sua bambina tanto attesa anche da nonna Dolores che non vede l’ora di vederla. Ma non solo perchè Dolores pretende che la bambina porti il nome di un Urraca, quello della sua bisnonna. Hipolito però svela alla madre che sia lui che Gracia hanno deciso di dare un nome diverso alla bambina ovvero Belen ma la reazione della bottegaia sarà incontenibile.

La bottegaia infatti deciderà di non parlare più al figlio e nemmeno il passare dei giorni riuscirà a farle cambiare idea. Dolores non tollera infatti che la piccola si chiami Belen e non Urraca. Hipolito è fermo sulla sua decisione tanto che la situazione diverrà insostenibile per tutta la famiglia. Il giovane Miranar dunque troverà il modo per far pace con la madre facendole vedere due biglietti del treno con il quale i due lasceranno Puente Viejo.

Dolores quindi sarà felicissima di partire per conoscere finalmente la sua nipotina ma non si sa se avrà veramente accettato che questa si chiamerà Belen e non Urraca. Nel frattempo i due partono insieme e lasciano Puente Viejo ma accade qualcosa di veramente inaspettato ovvero il ritorno di donna Francisca Montenegro. Cosa succederà quando la bottegaia del paese farà ritorno a casa e troverà la donna ad attenderla? Non ci resta dunque che attendere con impazienza altre anticipazioni iberiche de Il Segreto per saperne sicuramente di più.